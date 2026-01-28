"6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez" kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı - Son Dakika
"6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez" kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

"6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez" kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı
28.01.2026 11:56
Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgercinin "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklindeki yeni bir kuralı sonrası inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgerci hakkında inceleme başlattı. Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci son olarak "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklinde yeni bir kural getirmişti.

BİN 500 LİRAYA BURGER, BİN LİRAYA PATATES SATIYOR

Öte yandan daha önce işletmeyi ziyaret eden sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarına göre, mekandaki fiyat politikası da oldukça yüksek seyrediyor. Tüketiciler, en düşük hamburger fiyatının 1.488 TL olduğunu, bir porsiyon patates kızartmasının ise 988 TL'den satışa sunulduğunu ifade ediyor.

"İŞLETMELER KEYFİ BİÇİMDE SATIŞTAN KAÇINAMAZ"

Peş peşe bu haberlerle gündeme gelen hamburgerci için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan, "Kamuoyuna yansıyan "hamburger vakası" ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."dedi

Kaplan paylaşımının sonuna ise, "Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: "6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez" kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı - Son Dakika
