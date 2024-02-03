Ekonomi

6 Şubat'ta Adıyaman'daki fabrikaların makinelerinden ses gelmeyecek

Adıyaman OSB'deki bazı işletmeler 6 Şubat'ta fabrikaları kapatacak

ADIYAMAN - 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarda iş makinelerinin çarkları dönmeyecek.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bazı işadamları fabrikaları kapatma kararı aldı. 6 Şubat'ta binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da, işçilerin mezarlıkları ziyaret edebilmeleri, mevlitlere katılmaları için fabrikalar kapanacak. İşletmelerin hasarını giderdikten sonra çarkları dönen fabrikalar, depremden sonra ilk kez 6 Şubat'ta çarkları durduracak. Adıyaman OSB'de bulunan fabrikalardan bazıları afiş asarak, 6 Şubat'ta çalışmayacaklarını duyurdu.

"Çalışanlarımızı mezarlık ziyaretleri, akraba ziyaretleri için izinli sayıp çalışmama kararı aldık"

İşadamı Erdal Yaprak, depremden sonra çok hızlı bir şekilde fabrikadaki hasarın onarılarak faaliyete geçirildiğini belirterek, "Depremden sonra hasar tespiti yaparak, makine ayarlarını bitirip, tekrar çarkların dönmesi için kolları sıvadık. Depremden sonra şehri terk eden elemanlarımız da oldu. Fabrikanın açıldığını duyup geri gelen işçilerimiz de oldu. Belli bir süreden sonra eski istihdamı yakalamak için mücadele ettik ama yakalayamadık. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Depremde Adıyaman'daki her evde acı yaşandı. İşçilerimizden rahmetlik olan da oldu, yakınını kaybeden de oldu. 6 Şubat'ta çalışanlarımızın mezarlık ziyaretleri için, akraba ziyaretleri için, izinli sayıp çalışmama kararı aldık" dedi.

"Fabrikamızı 1 günlüğüne kapatacağız, yasımızı yapacağız"

İşadamı Ekrem Çırık ise fabrikada çalışan 6 işçisini depremde kaybettiğini ifade ederek, "Depremle birlikte fabrikanın çalışmasına üç ay ara verdik. Daha sonra üretime geçtik. Depremden önce işletmemizde 530 kişi çalışıyordu ancak depremden sonra bu sayıyı 280 kişiye çıkartabildik. 6 Şubat depremlerinde bizim de 6 şehidimiz var. Bunların da anısına 6 Şubat'ta fabrikamızı 1 günlüğüne kapatacağız, fabrikada yas ilan edeceğiz" diye konuştu.

İşçiler de işverenlerin böyle bir karar almasından duydukları memnuniyetleri dile getirerek, 6 Şubat'ın yıl dönümünde kaybettikleri yakınlarını anacaklarını söyledi.

201 işletmenin 14'ü yıkıldı veya ağır hasar aldı

Adıyaman OSB'de bulunan 201 işletmenin 14'ü, 6 Şubat depremlerinde yıkıldı veya ağır hasar aldı. Deprem nedeniyle birkaç ay kapanan fabrikalar bir süre sonra yeniden açılmaya başlandı. Depremden önce yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği Adıyaman OSB'deki fabrikalarda istihdam da artmaya devam ediyor. İstihdam edilen kişi sayısı 13 bini geçti. Kalifiye eleman sıkıntısı yaşayan işletmeler, kalifiye eleman sorunu olmasa deprem öncesindeki istihdam sayısına ulaşacaklarını dile getiriyor.