BTSO projelerinde yer alan firmalar, Malezyalı temsilcilerle buluştu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığının destekleriyle devam eden Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projelerinde yer alan firmalar, Malezya'dan gelen iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda öncülüğünde yürütülen dondurulmuş ve işlenmiş gıdalar ile mobilya ve kimya sektörleri UR-GE projelerindeki 40 firma, Malezyalı sektör temsilcilerinin yer aldığı ticaret heyeti ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Programda, UR-GE firmalarıyla Malezya heyeti arasında ticari iş birliklerini geliştirme konusunda mutabakatlar sağlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran, Türkiye'nin ihracat, katma değerli üretim ve nitelikli istihdam noktasında önemli hedeflerinin olduğunu belirtti.

Kimya sektörü temsilcileri olarak Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini artırmak için çalıştıklarını bildirerek BTSO'ya organizasyondan dolayı teşekkür eden Duran, "İhracata dayalı kalkınma modeli ülkemizin üzerinde çalıştığı bir konu. Odamız ev sahipliğinde düzenlenen ikili iş görüşmeleri bu noktada önemli. Nitelikli alıcı firmalar Bursa'ya getirilmiş. Nokta atışı görüşmeler yapıldı." ifadelerini kullandı.

BTSO 38. Meslek Komitesi Başkanı ve UR-GE Üyesi Orhan Gümüş de firma olarak ihracat pazarlarını geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini, Malezya'dan gelen firmalarla verimli iş görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

" Asya, alım gücü gittikçe artan bir kıta"

UR-GE Üyesi ve Saran Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Özge Öğütcü ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuarların iptal edildiği bir dönemde BTSO ev sahipliğinde yapılan ikili iş görüşmesi organizasyonlarının firmalar için büyük fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Asya, alım gücü gittikçe artan bir kıta. Bölge insanlarının ihtiyaçlarını iyi analiz edip özel ürünler çalışıp farklı bir pazar oluşturulabiliriz. İkili iş görüşmelerinde firmaların iş alanlarıyla alakalı eşleştirmeler yapılmış. Fuara gittiğinizde kendi alanımızda direkt müşteri bulmakta zorlanabiliyoruz. Bu organizasyonlara çok ihtiyacımız var."

Malezya'dan gelen Malakat Corporation firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Fadzıl Hashim, Türkiye'nin gıda, mobilya ve kimya sektörlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bursalı firmalarla sonuç odaklı ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, yeni iş bağlantıları kurduklarını bildiren Hashim, "BTSO'ya organizasyon için çok teşekkür ederim. Bursa'da çok iyi ağırlandık. Firmaların üretim kalitesi üst seviyede. Bursalı firmalarla çalışmayı hedefliyoruz. Bu noktada ülkelerimiz arasında yeni iş birliklerinin olacağı bir sürecin başlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.