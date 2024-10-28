Avrupa diken üstünde! Elektrik ve doğal gaz fiyatları yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa diken üstünde! Elektrik ve doğal gaz fiyatları yükseliyor

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ortalama fiyat 28,9 avroya yükseldi. 2023'te bu rakam 28,3 avro idi. Elektrik fiyatları en yüksek Almanya'da, en düşük ise Macaristan'da. Doğal gaz fiyatları da 100 kilovatsaat başına ortalama 11 avro olarak hesaplandı.

28.10.2024 14:16  Güncelleme: 15:08
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28,9 avroya çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2024'ün ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı. Verilere göre, AB ülkelerinde 2023'ün ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 28,3 avro ödenirken, bu rakam 2024'ün ilk yarısında 28,9 avroya yükseldi.

EN PAHALI ALMANYA, EN UCUS MACARİSTAN

Üye ülkeler arasında elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler 39,5 avroyla Almanya, 37,4 avroyla İrlanda, 37,1 avroyla Danimarka, 33,8 avroyla Çekya, 33,5 avroyla Belçika ve 32,7 avroyla İtalya oldu. Elektrik fiyatlarının en düşük olduğu AB ülkeleri ise 10,9 avroyla Macaristan, 11,9 avroyla Bulgaristan ve 12,6 avroyla Malta olarak belirlendi.

DOĞAL GAZ DA ZAMLARDAN NASİBİNİ ALDI

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 11 avro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 11,9 avro seviyesindeydi. AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 17,6 avroyla İsveç'te, 16,3 avroyla Hollanda'da, 13,8 avroyla Avusturya'da ve 12,7 avroyla İrlanda'da yapıldı. Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında 100 kilovatsaat doğal gaz için en düşük fiyat ise 2,8 avro ile Macaristan'da, 4,5 avro ile Hırvatistan'da ve 5,8 avro ile Romanya'da tespit edildi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Ekonomi, Almanya, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa diken üstünde! Elektrik ve doğal gaz fiyatları yükseliyor - Son Dakika

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