AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz - Son Dakika
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AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz

03.09.2022 18:09

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kesmesinin ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Putin'in kararlarından korkmuyoruz. Onları sözleşmelerine sadık kalmaya çağırıyoruz. Ancak bunu yapmazlarsa harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Gazprom, Ukrayna üzerinden yapılan gaz sevkiyatını artırdı. Rus enerji devi Gazprom'un Kuzey Akım 1 üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını belirsiz bir süre için durdurduğunu açıklamasına Avrupa Birliği'nden (AB) tepki geldi. AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Moskova'yı yapılan anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı. Gentiloni, "Putin'in kararlarından korkmuyoruz. Onları sözleşmelerine sadık kalmaya çağırıyoruz. Ancak bunu yapmazlarsa harekete geçmeye hazırız" diye konuştu.

AVRUPA KIŞA HAZIRLANIYOR

AB'nin gaz depolarındaki yüksek doluluk oranına dikkat çeken Gentiloni, enerji tüketimini sınırlandırma planlarına da işaret ederek, Avrupa'nın sert geçmesi beklenen kışa hazırlandığını kaydetti. Gentiloni, tüketicileri yüksek enerji faturalarına karşı halkı desteklemeye yönelik önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi. Gentiloni, Cuma günü Rus ham petrolüne ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulama konusunda mutabık kalan G7 ülkelerine başka ülkelerin de katılabileceğine de işaret ederek daha geniş bir koalisyon olasılığını görüştüklerini belirtti. Bağlayıcı anlaşmalara tabi olmayan ülkelerin de düşük petrol fiyatlarından fayda sağlayabileceğini savunan Gentiloni, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerin de koalisyona katılmaya ilgi göstereceğini düşündüğünü ifade etti.

GAZPROM UKRAYNA ÜZERİNDEN SEVKİYATI ARTIRIYOR

Rus enerji şirketi Gazprom, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, 42,7 milyon metreküp doğal gazı Ukrayna üzerindeki hattan Avrupa'ya göndereceğini belirtti. Sudhza giriş noktasından akışın Cuma günü gönderilen 41,3 milyon metreküplük gaza göre artmasına rağmen, bu miktar Kuzey Akım 1 üzerinden kesilen gaz miktarını kompanse etmeye yetmiyor.

SİEMENS: AKIŞI ENGELLEYECEK BİR SIZINTI DEĞİL

31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle Almanya'ya Rus gazını taşıyan Kuzey Akım 1 hattı üzerinden doğal gaz akışını durduran Rus enerji devi, Cuma günü hattın belirsiz bir süre için kapalı kalacağını duyurmuştu. Şirket, buna gerekçe olarak, St. Petersburg yakınlarındaki Portovaya kompresör istasyonunda tespit edilen bir sızıntıyı göstermişti.

Kuzey Akım 1 türbinleri için hizmet veren Siemens Energy, bu tür bir sızıntının akışı durdurmaması gerektiğini belirtti. Hattın çalışmasını sağlamak üzere kendilerine bir görev verilmediğini kaydeden şirket, bu göreve hazır olduklarını da ifade etti. Bir şirket sözcüsü, bundan bağımsız olarak sızıntının tespit edildiği Portovaya kompresör istasyonunda gaz akışının devamını sağlayacak başka tribünlerin de bulunduğuna defalarca dikkat çektiklerini de belirtti.

YORUMLAR
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB'ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet... TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Parlamentoda ki tüm siyasi partileri, mültecilerin AB'ye üye ülkelere eşit dağıtılması için iktidara destek vermeye davet... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ukrayna'da ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi
Kaynak: Deutsche Welle

Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz - Son Dakika
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