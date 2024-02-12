AB, insani yardım için 1,8 milyar avro ayırdı

Avrupa Birliği (AB), bu yılki bütçesinden insani yardıma, 470 milyon avrosu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya olmak üzere 1,8 milyar avronun üzerinde kaynak ayırdı.
AB Komisyonu, 2024 yılında planlanan insani yardım miktarı ve tahsis edilen bölgelere ilişkin açıklama yayımladı.
Buna göre AB, bütçesinden insani yardım için bu yıl 1,8 milyar avrodan fazla kaynak ayrıldı.
En fazla insani yardım Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine tahsis edildi. Gazze ve Filistinli sivil nüfusun insani ihtiyaçları ile birlikte Suriye, Lübnan, Yemen ve komşu ülkelerde devam eden bölgesel kriz nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yaklaşık 470 milyon avroluk fon sağlanacak.
Doğu ve Güney Afrika'da uzun vadeli çatışmalar ve iklim değişiminden etkilenenlere yaklaşık 346 milyon avro destek verilecek.
Yaşanması olası acil durumlara ve öngörülemeyen insani krizlere müdahale etmek için yaklaşık 315 milyon avro ayrılacak.
Sahel'de zorla yerinden edilenler ve yetersiz beslenenlere destek ile salgın hastalıklarla mücadele için yaklaşık 200 milyon avro sağlanacak.
Güney Asya ve Pasifik'te Myanmar, Bangladeş ve Filipinler'e 186 milyon avro insani yardım verilecek.
Büyük kısmı Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonuçlarına yönelik, Güneydoğu Avrupa, Batı Balkanlar, Kafkaslar ile Suriye krizinin etkileri ve geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'ye yaklaşık 115 milyon avro finansman sağlanacak.
Orta Amerika ve Güney Amerika ile Karayipler'e 111,6 milyon avro tahsis edilecek.
Ayrıca, 98 milyon avro yenilikçi projelere ve politika girişimlerine aktarılacak.
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