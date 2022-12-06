Türkiye'yi saf dışı etme planı! Yunanistan ve Bulgaristan alternatif doğal gaz projesi için masaya oturdu - Son Dakika
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Türkiye'yi saf dışı etme planı! Yunanistan ve Bulgaristan alternatif doğal gaz projesi için masaya oturdu

06.12.2022 23:58

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat sınırlaması Avrupa enerji piyasalarında da hareketliliğe yol açarken Yunanistan ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye karşı bir hamle geldi. İki ülke boğazlara alternatif doğal gaz boru hattı projesi için yeniden masaya oturdu. İki komşu boğazlardan geçiş ücretinin artmasını bahane ederek Dedeağaç ve Karadeniz'deki Burgas limanları arasında inşa edilmesi planlanan 280 kilometrelik boru hattı için görüşmeye başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) dün itibarıyla uygulamaya konan Rus petrolüne tavan fiyat sınırlaması ve Boğazlarda transit geçiş ücretlerinin artması, Türkiye'yle bir süredir gerilim yaşayan Yunanistan'ı harekete geçirdi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Yunanistan ve Bulgaristan daha önce rafa kaldırılan Boğazlara alternatif doğal gaz boru hattı projesi için yeniden masaya oturdu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

Görüşmelerle ilgili Al Jazeera'ye konuşan Bulgaristan Enerji Bakanı Roman Hristov, Ege Denizi'ndeki Dedeağaç ve Karadeniz'deki Burgas limanları arasında inşa edilmesi planlanan 280 kilometrelik boru hattının Romanya'ya kadar uzatılabileceğini söyledi. Rus petrolüne yönelik yaptırımlardan iki yıl muaf olduklarını, ancak sonrasında Boğazlardan geçiş ücretinin artması nedeniyle sorunlarla karşılaşacaklarını belirten Bulgar bakan, bu nedenle Burgas-Dedeağaç boru hattı planıyla ilgili görüşmelere yeniden başladıklarını söyledi. Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas da plana destek verdiklerini açıkladı.

PETROL SEVKİYATINDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

İngiliz Financial Times gazetesi, Batı'nın Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat sınırlaması nedeniyle son günlerde Karadeniz'den gelen Rus petrol tankerlerinin Boğazlarda yığıldığını, Ankara'nın tüm gemilerden yeni "sigorta garantisi" istediğini aktarmıştı. AB'nin hayata geçirdiği yeni yaptırımın gemi yoluyla petrol sevkiyatında daha büyük büyük aksamalara yol açması bekleniyor.

ABD'NİN İTİRAZLARIYLA RAFA KALKMIŞTI

Burgas-Dedeağaç boru hattı planı ilk olarak 1993'te gündeme gelmiş, iki ülke 2007'de Rusya'yla anlaşma imzalamıştı. Ancak plan, Bulgaristan'ın çevreyle ilgili endişeleri ve ABD'nin Rus enerjisine bağımlılıkla ilgili itirazları sonucu 2010'da rafa kaldırılmıştı.

"TÜRK-YUNAN REKABETİ SAVAŞLA ARTTI"

Al Jazeera'ye konuşan Yunan petrol sektörü uzmanı Mike Myrianthis, Boğazlardan geçişlerde ciddi gecikmeler olduğunu ve boru hattı planının iyi bir çözüm olduğunu ifade etti. Haberde, Türkiye'nin ekimde İstanbul Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine yönelik ücreti beş kat arttırdığı da belirtildi.

Al Jazeera, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye ve Yunanistan arasındaki jeopolitik rekabeti artırdığı yorumunu da yaptı. Daha önce de ABD'nin Yunanistan'daki Dedeağaç Limanı'nı Boğazlara alternatif olarak gördüğü, bölgedeki NATO ülkelerine askeri sevkiyat için limanı aktif olarak kullanmaya başladığı haberleri basına yansımıştı.

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Bulgaristan, Yunanistan, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'yi saf dışı etme planı! Yunanistan ve Bulgaristan alternatif doğal gaz projesi için masaya oturdu - Son Dakika


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