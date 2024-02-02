ABD\'de açıklanacak istihdam verisi piyasaların yönünü belirleyecek

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta 49,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Ocak ile biten haftada 224 bine yükselerek beklentileri aştı.
ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.
Analistler, söz konusu verilerden alınan sinyallerin ekonominin güçlü kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini kaydederek, bugün açıklanacak istihdam verilerinin önemine dikkati çekti.
Özellikle tarım dışı istihdam verisinin ABD ekonomisinde iş gücü piyasalarının durumuna ilişkin bilgi vermesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed'in ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını istediğini hatırlattı.
Analistler, piyasalarda tarım dışı istihdamın ocakta 185 bin kişi artmasının öngörüldüğüne değinerek, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu bildirdi.
Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir üst üste dördüncü işlem gününe taşınırken, analistler, dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki 10 baz puanlık gerileyişte, işsizlik maaşı başvurularındaki artışın istihdam piyasasında yavaşlamaya işaret etmiş olabileceği ihtimalinin etkili olduğunu kaydetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,81'le bu yılın en düşük seviyesini test etmesinin ardından yeni günde yüzde 3,89 seviyesinde dengelendi.
Brent petrolün varil fiyatı çarşamba günü yüzde 2,4 azalmasının ardından, dün de yüzde 2,2 gerilerken, söz konusu seyirde İsrail ile Hamas'ın ateşkes konusunda anlaşmaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.
Altının ons fiyatı tahvil faizlerindeki gerilemeden de aldığı destekle, 2.055,6 dolar seviyesinden 2 Ocak'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Öte yandan, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri yüzde 2, Meta'nın geliri yüzde 25 ve Amazon'un geliri yüzde 14 artış gösterdi.
Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.
BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti.
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış ocakta yıllık bazda yüzde 2,8'e geriledi.
Söz konusu verilerin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 92 ihtimalle nisanda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı.
Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.
Asya'da bugün karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin devam eden endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftanın son işlem gününde 24 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etti.
Öte yandan, Güney Kore'de Finans Bakanının hükümetin piyasayı destekleyici adımlar atacağını söylemesinin ardından Kospi endeksinde yükseliş yüzde 3'e yaklaştı.
Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.
Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3348'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,4530 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.560 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu
18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
18.00 ABD, aralık ayı fabrika siparişleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenleme ile 11'i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu. Düzenleme sonucunda geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 2 adet kanser ilacı, 1 adet acil antihipertansif, 2 adet antibiyotik, 2 adet romatolojik hastalık ilacı, 1 adet antiromatizmal, 1 adet psikiyatri ilacı, 1 adet astım ilacı, 1 adet KOAH ilacı, 1 adet antibakteriyel ve 1 adet antiviral ilaç bulunuyor.
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi eleştirmesine yanıt veren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi olmadığını doğruladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını ve yargının bağımsızlığının yerle bir edildiğini belirtti.
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.
Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de açıklanacak istihdam verisi piyasaların yönünü belirleyecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?