ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı - Son Dakika
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ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı

24.03.2022 17:34

ABD'den Rusya'ya karşı peş peşe yaptırımlar geldi. Son olarak ABD, aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna savaşına verilecek yanıtlar konusunda müttefikleriyle görüştüğünü belirtti.Yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ve G7 ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde ABD, bugün 400'den fazla kişi ve şirketi yaptırım listesine almıştır. Bunlar arasında Rus elitler, Duma ve 300'den fazla üyesi ve savunma şirketleri yer almaktadır." denildi.

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yaptırım listesine alınanlar arasında Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'lardan bu yana danışmanlığını yapan Herman Gref, Rus elit Gennady Timchenko ile bu kişinin şirketleri ve aile üyeleri, Rus finans kurumu Sovcombank'ın 17 yönetim kurulu üyesi yer aldı.

SAVUNMA ŞİRKETLERİ DE LİSTEDE

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürdürdüğü müddetçe bu yaptırımların devamının geleceğinin altı çizildi. Ayrıca Rus savunma sanayisinin temelini oluşturan ve Rus helikopterler, füzeler gibi sistemler üreten 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi.

"KİŞİŞEL KAZANÇ SAĞLIYORLAR, ACIYI PAYLAŞMALILAR"

Söz konusu gelişmeye ilişkin tweet atan ABD Başkanı Biden, "Putin'in Ukrayna'da tercih ettiği savaşa tepki olarak 400'den fazla Rus seçkini, milletvekili ve savunma şirketine ek yaptırımlar getireceğini duyuruyorum. Kremlin'in politikalarından kişisel olarak kazanç sağlıyorlar ve acıyı paylaşmalılar." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Rusya yönelik yeni yaptırımlar geldi! 400'den fazla Rus elit listede yer aldı - Son Dakika
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