ABD'nin dış ticaret açığı martta azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin dış ticaret açığı martta azaldı

ABD\'nin dış ticaret açığı martta azaldı

ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 69,4 milyar dolara geriledi. Ülkenin ihracatı martta yüzde 2 azalışla 257,6 milyar dolara ve ithalatı yüzde 1,6 azalarak 327 milyar dolara düştü. Çin ve AB'ye karşı verilen dış ticaret açığı arttı.

02.05.2024 17:01
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ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 69,4 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalışla 69,4 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 69,5 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde 10 ayın en yüksek seviyesine yakın kalmaya devam eden dış ticaret açığı, şubatta 69,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı martta yüzde 2 azalışla 257,6 milyar dolara ve ithalatı yüzde 1,6 azalarak 327 milyar dolara düştü.

Çin ve AB'ye karşı verilen dış ticaret açığı arttı

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açık söz konusu dönemde artış gösterdi. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, martta bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 10 artarak 24,1 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı verdiği ticaret açığı da martta 19,5 milyar dolara çıkarken, Meksika ile ticaret açığı 13,5 milyar dolara geriledi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (9 milyar dolar), Almanya (7,5 milyar dolar), İrlanda (6,7 milyar dolar), Güney Kore (5,6 milyar dolar), Tayvan (5,3 milyar dolar), Japonya (5,3 milyar dolar), Hindistan (4 milyar dolar), Kanada (3,8 milyar dolar), İtalya (3,7 milyar dolar), Malezya (2 milyar dolar), Fransa (1,7 milyar dolar), İsviçre (1,4 milyar dolar), İsrail (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Hollanda (5,4 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4 milyar dolar), Hong Kong (2,2 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Singapur (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar), İngiltere (700 milyon dolar) ve Brezilya (600 milyon dolar) oldu.

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin dış ticaret açığı martta azaldı - Son Dakika

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