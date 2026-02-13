ABD Teknoloji Yatırımları Tarih Yazıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD Teknoloji Yatırımları Tarih Yazıyor

13.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük teknoloji şirketleri, 670 milyar dolarlık yapay zeka yatırımıyla rekora imza atıyor.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bu yıl için öngördüğü yaklaşık 670 milyar dolarlık yatırım, ülke tarihindeki en büyük yatırım hamleleriyle kıyaslanırken, bu durum teknolojinin benzeri görülmemiş bir ivme yakaladığına işaret ediyor.

Açıklanan son bilançolara göre "muhteşem yedili" şirketlerinden Meta, Amazon, Microsoft ve Alphabet bu yıl yaklaşık 670 milyar dolarlık sermaye harcaması yapmayı planlıyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka ve veri merkezi yatırımları nedeniyle bu yıl için planladıkları yatırımların, ABD tarihinde en büyük yatırım kalemleriyle kıyaslanabilecek ölçekte olduğu değerlendiriliyor.

Alphabet, artan yapay zeka harcamalarını finanse etmek için çok uzun vadeli (100 yıl) tahvil ihraç etti. Teknoloji alanında buna benzer bir borçlanmayı 1996 yılında IBM gerçekleştirmişti.

"Yaldızlı Çağ"dan yapay zeka ve teknoloji devrimine"

ABD tarihinde yaklaşık 1870'lerden başlayarak 1900'lerin başına kadar uzanan bir dönemi ifade eden Gilded Age (Yaldızlı Çağ), hızlı sanayileşme ve büyük servet oluşumunun yaşandığı bir dönemi tanımlıyor.

Bu dönemde ticaretin hızlandırılması amacıyla yapılan yatırımlarla demir yolları hızla genişlerken, çelik, petrol ve finans sektörleri büyüdü ve çok büyük şirketler ile tekeller ortaya çıktı. Tarihin ilk milyarderleri sahneye çıktı.

Söz konusu dönemde özellikle demiryolu sektöründe kayda değer bir büyüme öne çıktı. Limancılık ve madencilik faaliyetleri de ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip oldu. Tarım, bu dönemde eski hakimiyetini kaybetmeye başladı.

Aynı ölçekteki bir sonraki devrim olarak dijital devrim ön plana çıktı. Bilgisayarlar, yalnızca çok özel görevler için kullanışlı olan devasa makineler olarak niş bir teknoloji olarak başladı. 1974 yılına gelindiğinde, kişisel bilgisayarlar evlere girmeye başladı.

Aynı zamanda, makine öğrenimi ve yapay zeka da gelişme aşamasındaydı ve tartışmasız bir şekilde ana akıma girmişti. 1997'de, o zamanki Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov, satranç odaklı bir makine öğrenimi modeli olan Deep Blue tarafından mağlup edildi. Takip eden yıllarda makine öğrenimi daha da ilerleme kaydetti.

Sıra yapay zekaya geldi

ChatGPT'nin yaygınlaştırdığı büyük dil modellerinin ortaya çıkmasıyla yapay zekanın kapsamı genişledi. Artık yapay zekanın gelişimi konusunda herhangi bir sınır hedeflenmiyordu ve yapay zeka küresel ekonomide büyük bir rol oynamaya başladı.

Şirketler, politikalarını ve planlarını yapay zeka yatırımlarına göre şekillendirmeye başladı.

Dünyanın önde gelen zenginlerinin teknoloji milyarderlerinden oluştuğu görüldüğünde yapay zeka harcamaları da dikkati çekiyor. Bu gelişmelerle ABD'de 1870'lerde görülen ekonomik atılımın içinde bulunduğumuz çağda yapay zeka yoluyla yapılarak şekil değiştireceği tahmin ediliyor. Ancak yapay zekaya yapılan bu harcamaların ve yatırımların şirketleri nasıl etkileyeceği hala soru işaretidir.

Her şey, sermaye harcamasının karlı olup olmamasına bağlı

Yatırım danışmanı ve makro stratejist Charles Diebel, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her şeyin, zaman içinde sermaye harcamasının karlı olup olmamasına bağlı bulunduğunu söyledi.

ABD'nin 1870'lerdeki demiryollarının durumuna bakıldığında bu cevabın "Hayır" olabileceğini ifade eden Diebel, ancak şu anki durumun farklı olabileceğini bildirdi. Diebel, "Bilançolarına bu kadar borç yükleyen şirketlerin başarılı olabilmeleri için iş modellerinin işe yaraması gerekiyor. Bu henüz kanıtlanmış bir şey değil." ifadesini kullandı.

"(Yapay zeka harcamaları) Demir yolu yapımlarından bu yana en önemli sermaye yatırım döngüsünü temsil ediyor"

Zacks Investment Research Hisse Senedi Stratejisti Ethan Feller de "Yapay zeka altyapısına yapılan harcamalar, Gilded Age yani 'Yaldızlı Çağ'daki demiryolu yapımlarından bu yana en önemli sermaye yatırım döngüsünü temsil ediyor." dedi.

Mevcut tahminlere göre, yapay zeka yatırımlarının bu yıl ABD Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yaklaşık yüzde 2'sine ulaşmasının beklendiğini belirten Feller, kısa vadede bu harcamaların güçlü bir büyüme motoru olarak öne çıktığını vurguladı.

Feller, "Bu durum, yarı iletkenler ve ilgili teknoloji işletmeleri için açıkça olumlu bir ivme sağlıyor, ancak etkileri teknoloji sektörünün çok ötesine uzanıyor. Sanayi şirketleri, enerji altyapısı ve inşaat sektörü de bu gelişmeden doğrudan faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka yatırımlarının uzun vadeli etkilerini kesin olarak tahmin etmenin daha zor olduğunu ancak muhtemelen çok çarpıcı olabileceğini ifade eden Feller, "Büyük sermayeli teknoloji şirketlerinin sermaye tahsisleriyle ne sinyal verdiklerine bakın. Alphabet ve Amazon, son kazanç raporlarında sermaye harcaması beklentilerini önemli ölçüde yükseltti, bu iki şirketin tek başına bu yıl yaklaşık 400 milyar dolar harcaması bekleniyor." diye konuştu.

"Bu şirketler karşılığını alacaklarını düşünmeselerdi, milyarlarca dolarlık sermaye yatırımını yapmazlardı"

Ethan Feller, hem Amazon hem de Alphabet'in bulut hizmetlerinde yeniden bir ivme kazandıklarını belirterek, bunun da işletmelerin yapay zeka hesaplama gücüne olan talebinin son derece güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Bence, bu şirketler o paranın karşılığını fazlasıyla alacaklarını düşünmeselerdi, yüz milyarlarca dolarlık sermaye yatırımı yapmazlardı" diyen Feller, bulut bilişim talebine ilişkin verilerin büyük ölçekli kurumsal yapay zeka uygulamalarının halihazırda başladığını gösterdiğini belirtti."

Feller, OpenAI ve Anthropic'in en yeni modellerinin kapasite açısından seviye atlamayı temsil ettiğini belirtti.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin, bu ürünlerin sonunda başlangıç seviyesindeki beyaz yakalı çalışanların büyük çoğunluğunun işini elinden alabileceğine inandığını kamuoyuna açıkladığına atıfta bulunan Feller, "Bu iddialı bir açıklama, ancak en yeni modelleri kullandıysanız, bunu göz ardı etmek giderek zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Feller, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önde gelen yapay zeka laboratuvarlarındaki birçok mühendis, teknik çalışmalarının büyük bir bölümünü büyük dil modellerine devrettiklerini ve artık çalışmaları ağırlıklı olarak komut istemleri aracılığıyla yönlendirdiklerini açıkça kabul ediyor. Mantıksal olarak bir sonraki adım, aynı yeteneği muhasebe, hukuk, içerik oluşturma, müşteri hizmetleri gibi diğer bilgiye dayalı mesleklere yönlendirmektir."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Teknoloji Yatırımları Tarih Yazıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu
Hasan Can Kaya’ya yönelik soruşturmada karar çıktı Hasan Can Kaya'ya yönelik soruşturmada karar çıktı
Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi AK Partili Yalçın yanıt verdi Bakan değişiklikleri erken seçimin habercisi mi? AK Partili Yalçın yanıt verdi
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Rusya’dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp’a erişim engeli getirildi Rusya'dan 100 milyon kişiyi etkileyen yasak, WhatsApp'a erişim engeli getirildi
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış
Mahmut Tanal’dan Osman Gökçek’e hodri meydan ’’Teke tek kalsak...’’ Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e hodri meydan! ''Teke tek kalsak...''
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
23:29
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:23:45. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Teknoloji Yatırımları Tarih Yazıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.