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Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü - Son Dakika

Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü

11.11.2021 10:59

Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü Halde kilosu 25 kuruşa satılan limona zincir marketler 6 lira 17 kuruşluk masraf tablosu çıkarttı Suriyeli tüccarlar tonlarca limonu satın alıp ülkelerine götürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: "Limon fiyatları çok düştü"...

Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü

Halde kilosu 25 kuruşa satılan limona zincir marketler 6 lira 17 kuruşluk masraf tablosu çıkarttı

Suriyeli tüccarlar tonlarca limonu satın alıp ülkelerine götürüyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Limon fiyatları çok düştü"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman:

"Suriyeliler olmasa limon direkt çöpe gidecek"

ADANA - Türkiye'nin limon üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa kadar düştü. Zincir marketlerde ise indirimli hali 3 lira 50 kuruştan satılan limonun 6 lira 17 kuruşluk masraf tablosu dikkat çekti.

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilogram fiyatı 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen limona talep olmazken Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde ise fiyat kiloda 25 kuruşa kadar düştü ve alıcı bulunmuyor.

Bir zincir marketin ise 3 lira 49 kuruşluk etiket fiyatının altına koyduğu 6 lira 17 kuruşluk masraf tablosu ise dikkat çekti. Limonu 3 lira 60 kuruştan aldığını duyuran market, 51 kuruş vergi, 17 kuruş işleme/sevk gideri, 1,89 kuruş ise market gideri koyarak 6 lira 17 kuruşa mal ettiğini belirtti. Diğer zincir marketlerde ise fiyatların indirimli şekilde 3 lira 50 kuruşa satıldığı gözlemlendi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Doğan, "Mayer cinsi limon yerlerde sürünüyor. 50 kuruşa dahi alıcı bulamıyor. Çoğu çiftçimiz ağaçlarını söküyor. Aslında bu üzücü bir olay. Biz geçen yıl geç çıkan limonlarımızı yurt dışına gönderirken çok talep vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihracat kısıtlaması getirilirken limon elimizde kaldı. O ülkelerde başka pazar bulduğu için limon fiyatları çok düştü" diye konuştu.

"2-3 aile birleşip halden alışveriş yapsın"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ise halde 2-3 gündür fiyatların çok düşük olduğunu söyledi. Batman, 25 kuruştan limon sattıklarını belirterek, "2-3 gündür limon 25 kuruştan satılıyor. En kaliteli limon ise 70 kuruşa gidiyor. Biz televizyonlarda izliyoruz Ankara ve İstanbul'da 6-7 liradan satılıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Her zaman söylediğimiz gibi denetimler olmuyor. Tüketiciye fahiş fiyattan ürün satıyorlar. Biz bunu devamlı dile getiriyoruz. Bu limonun tarladan buraya gelirken 55 kuruş masrafı var. Buradaki satışı ise 25 kuruş ile 70 kuruş arası. Birçok üreticimiz limonları sökmeye başladı. Marketteki fiyatlarla buranın arasında uçurum var. 2-3 aile birleşsin Adana halinden kasayla, çuvalla alıp evlerinde bölüşsünler" ifadelerini kullandı.

Suriyeli tüccarların limonu Suriye'ye götürdüğünü söyleyen Batman, "Sağolsun Suriyeliler olmasa limon direk çöpe gidecek. Her gün 25-30 ton limon yükleyip Suriye'ye götürüyorlar. Korona virüs aşısı yerine narenciye tüketiyorlarmış" dedi.

Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü
Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü

Narenciye, Türkiye, Batman, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Adana'da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü - Son Dakika
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