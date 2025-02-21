Adana'da Mandalina Hasadı Hız Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Mandalina Hasadı Hız Kazandı

Adana\'da Mandalina Hasadı Hız Kazandı

Zirai don uyarısıyla Adana'da mandalina hasadı hızlandı, fiyatlar 14-19 lira arasında değişiyor.

21.02.2025 10:07
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Adana'da zirai don uyarısı yapılmasının ardından üreticiler, mandalinalarını hasat etmeye başladı. Kent genelinde hasat hız kazanırken mandalina bahçede cinsine göre 14-19 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da Ekim ayında başlayan mandalinada hasat devam ediyor. Şu anda kent genelinde Ortanik ve W. Murcott cinsi mandalinanın hasadı yapılırken 3 gün boyunca sürmesi beklenen zirai don nedeniyle hasat hız kazandı.

379 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinayı bahçelere giren işçiler el emeğiyle toplanıp kamyon ve tırlara yüklüyor. İç ve dış pazara gönderilen Ortanik mandalina bahçede kilogram fiyatı 14-15 liradan, W. Murcott cinsi mandalina ise bahçede 17-19 liradan alıcı buluyor.

Geçen sene ortalama 1 milyon ton verim alınan mandalinadan şu anda bahçelerde dönüm başına ortalama 2 ton rekolte alınıyor. Bu sene ise mandalinadan ortama 500 bin ton rekolte bekleniyor.

"Hasat hızlıca devam ediyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinanın İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'ya gönderildiğini belirterek, "Adana genelinde 3 gün boyunca don bekleniyor. Narenciye ürünlerinde de artık sona yaklaşıldığı için çiftçiler ve tüccarlar hızlı bir şekilde hasat yapıyorlar. İşçi sıkıntısı da olmadığı için hasat hızlıca devam ediyor. Şu anda kesilen meyve Irak başta olmak üzere İran, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'ya gönderiliyor. Bu mandalinanın Irak'a gönderim maliyeti 10 lira. Ancak W. Murcott cinsi mandalinanın bahçeden çıkış fiyatı ise 14-15 lira. W. Murcott için 15 günlük bir hasat zamanı kaldı" ifadelerini kullandı.

"Narenciyede rekoltemiz az"

Yaz aylarında yaşanan sıcak havadan dolayı narenciye rekoltesinin düşük olduğuna dikkat çeken Doğan, "2023 yılında 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltemiz vardı. 2024 yılının Haziran ayındaki sıcaklardan dolayı narenciyede rekoltemiz az oldu. Ürünler hep döküldü. Erkenci ürünlerden çiftçiler para kazanamazken geççi ürünlerden çiftçiler biraz da olsa para kazandı" dedi.

"Hızlı kesim nedeniyle fiyatlar düştü"

Çiftçi Hayrettin Çelik ise zirai don uyarısı sonrası hasadın hız kazandığını anlatarak, "Bir don riskiyle karşı karşıyayız. Don nedeniyle hasat hızlandı. Ovadaki narenciyenin yüzde 80'inin hasadı yapıldı. Yüzde 20'lik kısım kaldı. Çiftçi don riski nedeniyle o kalan kısmında hasadını yapıyor. Soğuk hava dalgası bizi bekliyor. Hızlı kesim nedeniyle fiyatlar düştü. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Mandalina Hasadı Hız Kazandı - Son Dakika

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