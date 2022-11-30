Adana'nın Ceyhan ilçesinde keşfedilen 14 petrol kuyusunun 3'ü arazisinde bulunan vatandaş: Bana 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' olduk - Son Dakika
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde keşfedilen 14 petrol kuyusunun 3'ü arazisinde bulunan vatandaş: Bana 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' olduk

30.11.2022 13:20

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası bölge halkında büyük sevinç yaşanırken alandaki 14 kuyudan 3'ünün kendi arazisinde bulunduğunu söyleyen Orhan Buhur, "Petrolün ekonomik değerini bilemem ama vatandaşlara, ülkemize hayırlı olsun. Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'Deli' diyorlardı. Şimdi nereye gitsem 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" dedi.

Ceyhan'a bağlı Soysalı Mahallesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu petrol bulundu. Petrolün yapılan araştırmalar sonucu yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazartesi günü kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, " Adana'da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı. Petrolün bulunduğu sahayı Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve tarla sahibi Orhan Buhur ziyaret ederek, çalışanlardan bilgi aldı.

Tarlasından petrol bulan vatandaşla 'deli' deyip dalga geçenler şimdilerde 'kral' diye hitap ediyor

"YILLAR ÖNCE BANA 'DELİ' DİYORLARDI"

50 dönümlük arazisinde petrol bulunan Orhan Budur, bölgedeki 14 kuyudan 3'ünün kendi arazisinde olduğunu söyledi. Buhur, "Yıllar önce toprağın altında petrol olduğunu söylediğim zaman bana 'deli' diyerek gülüyorlardı. Ama şimdi nereye gitsem herkes 'Petrol kralı geldi' diyerek karşılıyorlar" diye konuştu.

Tarlasından petrol bulan vatandaşla 'deli' deyip dalga geçenler şimdilerde 'kral' diye hitap ediyor

"EKONOMİK DEĞERİNİ BİLMİYORUM AMA ÇOK MUTLUYUZ"

Buhur ayrıca, "Bu araziyi 70-80 yıldır işliyoruz. 1998 yılında tarlamızı sularken suyun siyah geldiğini gördük. Daha sonra analiz yaptırdık ve petrol olduğu anlaşıldı. Daha sonra bazı çalışmalarımız oldu. Firmalar geldi ama kuyuyu tamamlayamadılar. Şimdi ise Türkiye Petrolleri geldi ve suyu petrolden arındırdı. Bu bizde bir sevinç oluşturdu. Vatandaşa, ülkemize hayırlı olsun. Bütün yollarımız yapıldı şu anda. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Petrolün ekonomik değerini bilemem ama çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI ARENADA ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise 1998 depremi sonrasında da ilçede petrolün bulunduğunu ancak çalışmaların yarım kaldığını söyledi. Erdem, "1998 depremi sonrasında Ceyhan ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde petrol çıktı diye gerekli araştırmalar yapıldı. Fakat daha sonra kuyular kapatıldı. Şimdi ise tekrar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışması var. Ceyhan, 2007 yılında Enerji İhtisas Bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız geldi ve geçen aylarda petrokimya tesisinin temeli atıldı. Ceyhan'ın Türkiye'de ve uluslararası arenada önemi çok büyük" diye konuştu.

"CARİ AÇIĞA YÜZDE 25 KATKI SUNACAK"

Ceyhan'ın Enerji İhtisas Bölgesi'yle birlikte Türkiye'nin cari açığına yüzde 25 katkı sunacağını aktaran Erdem, "Burada petrolün bulunması da ekonomik anlamda çok etkileri olacak. En azından işsizliğimizi önleyecek. Ceyhan, inanıyorum ki il olacaktır. Enerji İhtisas Bölgesi olması sebebiyle de Ceyhan'ın il olacağını düşünüyorum. 1998 yılında kuyular rezervi düşük diye kapatıldı ve şu an inanıyorum ki Ceyhan'da petrol çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Ceyhan, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Ceyhan ilçesinde keşfedilen 14 petrol kuyusunun 3'ü arazisinde bulunan vatandaş: Bana 'deli' diyorlardı şimdi 'petrol kralı' olduk - Son Dakika
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