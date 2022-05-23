AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti

23.05.2022 11:43

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer, pazardan bir fotoğraf paylaşarak vatandaşa hayat pahalılığı hakkında tavsiye verdi. Yılmazer, pazarda karpuzun dilimle satılmasına tepki gösteren bir vatandaşa "Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela" dedi. Bu sözlerin ardından tepki gören Yılmazer geri adım atarak "Tatava yapmayın burada. Hadi işine. Trollük yapanları makaraya aldım" ifadelerini kullandı.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun ve kurun yükselmesi vatandaşın alım gücünü azalttı. Bu noktada vatandaşa öneri adı altında yapılan bazı açıklamalar ise gündem oldu. Buna son örnek, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'den geldi.

"BEN HER SENE KARPUZ EKİYORUM"

Mehmet Yılmazer, sosyal medya hesabından pazarda olduğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak, "Bağlıca'da Pazardayım… Acaba rakamların düşmesi için bizim ilçe belediyelerimizle Melih Gökçek'in halk pazarları önerisini değerlendirsek mi? Çözerse yine" açıklamasını yazdı.

Bu açıklamaya cevap olarak ise bir vatandaş "60 yaşındayım, Karpuzu dilimle satışını gördük ya. Bize masal anlatmayın" yanıtını verdi. Bunun üzerine Yılmazer vatandaşa şöyle dedi: "Batıya özeniyordunuz karpuzu eken yerliden değil gidip marketlerden alırsanız bu olur. Ben her sene karpuz ekiyorum mesela"

TEPKİ ÇEKTİ

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise İl Başkan Yardımcısının bu açıklamasına "Ha sebep karpuzu ekmeyip marketten almamız yani herkes karpuz eksin, koyunu köyde kestirelim, mazotu dış güçler yükseltiyor ne güzel iş ya! Şu adam iktidar partisinin Ankara İl Başkan Yardımcısı ey ahali" diyerek tepki gösterdi.

ELEŞTİRİLERE "HADİ İŞİNE" DİYEREK YANIT VERDİ

Mehmet Yılmazer bu kişiye de "Evet ya gerçekten yerliden almaz isen böyle olur bayım. Sen zekisin ya oran kavşağını çözün bir an evvel de tatava yapmayın burada. Hadi işine" ifadeleriyle cevap verdi.

"MAKARA YAPTIM" SÖZLERİYLE KENDİSİNİ SAVUNDU

Mehmet Yılmazer daha sonra tepkiler dinmeyince sosyal medya hesabından, "Trollük yapanları makaraya aldım" savunması yaptı. Yılmazer, "Trolluk yapanları makaraya aldığım karpuz cevabına laf yetiştiren troller. Hadi ben makara yaptım. Sizin süper başkanınız Mansur Yavaş Ankara'da MUZ VE ANTEP FISTIĞI YETİŞTİRME PROJESİ başlatmıştı. Üstelik meclisten yetki aldı. İki yorum da beceriksiz başkanınız için bekliyorum." paylaşımını yaptı.

YORUMLAR
500
93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor 93 yaşındaki Ahmet dede gençlere taş çıkartıyor

Melih Gökçek, Ankara, Medya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili isim, 'karpuzu dilimle alıyoruz' diyen vatandaşa 'o zaman karpuz ekin' dedi, sonra da çark etti - Son Dakika


Son Dakika
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:25 TTB'nin "niteliksiz doktor" uyarısına son örnek: Doktor doğumda bebeğin köprücük kemiğini kırdı
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement