Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ile araç sahiplerini bir nebze rahatlatan akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi. Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruşluk bir artış oldu.
Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.
Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından benzinde 76 kuruş, motorin ise2,45 lira indirime gidilmişti.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı - Son Dakika
Kayseri'de pide fiyatlarına zam geldi. Fiyatlardaki son değişikliklerle birlikte somun ekmek fiyatları sabit kalıp 200 gram somun 6,5 TL'ye satılırken, 320 gram pidenin fiyatı ise 15 TL oldu. - KAYSERİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı. Mustafa, Filistin'de çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor. Abbas, Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 49 arı yetiştiricisine 290 geleneksel kara kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, kovan dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, Batman'ın düşük bal üretimi gerçekleştiren iller arasında olduğunu belirtti ve geleneksel üretimi canlandırmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 49 arı yetiştiricisine 290 arı kovanı dağıtıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde açılacağını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.
MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?