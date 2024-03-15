Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı

Döviz kurundaki değişimler ve brent petrol fiyatları Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Üst üste gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. 15 Mart 2024'ün ilk saatlerinden itibaren akaryakıtta çifte zam pompaya yansıdı.

15.03.2024 00:41  Güncelleme: 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz haftalarda peş peşe indirim ile araç sahiplerini bir nebze rahatlatan akaryakıt fiyatlarına yine zam geldi. Benzin grubunda bu gece yarısından itibaren 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise artış 1 lira 10 kuruşluk bir artış oldu.

ZAM SONRASI BENZİN VE MAZOT FİYATI NE OLDU?

Yapılan zamların ardından benzin fiyatları İstanbul'da 42,03, Ankara'da 42,74 ve İzmir'de 42,95 liradan satışa sunulmaya başlandı. Mazot fiyatları ise İstanbul'da 41,79, Ankara'da 42,59, İzmir'de 42,80 liradan satılıyor.

EPDK YAZI GÖRDERMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, rafinerilere bir yazı göndererek gerekli uyarıları yaptıklarını, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve mazot fiyatlarına indirim geleceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından benzinde 76 kuruş, motorin ise2,45 lira indirime gidilmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pidenin fiyatı zamlandı
    00:01 Pidenin fiyatı zamlandı

    Kayseri'de pide fiyatlarına zam geldi. Fiyatlardaki son değişikliklerle birlikte somun ekmek fiyatları sabit kalıp 200 gram somun 6,5 TL'ye satılırken, 320 gram pidenin fiyatı ise 15 TL oldu. - KAYSERİ

  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı
    22:49 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Muhammed Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atadı. Mustafa, Filistin'de çeşitli görevlerde bulunan bir isim olarak öne çıkıyor. Abbas, Mustafa'yı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

  • Batman'da Arıcılığın Geliştirilmesi İçin 49 Arıcıya 290 Geleneksel Kara Kovan Dağıtıldı
    21:57 Batman'da Arıcılığın Geliştirilmesi İçin 49 Arıcıya 290 Geleneksel Kara Kovan Dağıtıldı

    Batman'da arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin arttırılması eylem planı kapsamında 49 arı yetiştiricisine 290 geleneksel kara kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Ekrem Canalp, kovan dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada, Batman'ın düşük bal üretimi gerçekleştiren iller arasında olduğunu belirtti ve geleneksel üretimi canlandırmanın önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 49 arı yetiştiricisine 290 arı kovanı dağıtıldı.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yapıyor
    21:49 Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yapıyor

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.

  • Bakan Uraloğlu, Iğdır'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla iftar yaptı
    21:41 Bakan Uraloğlu, Iğdır'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla iftar yaptı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Bakan Uraloğlu, Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulunarak, 4-5 yıl içinde açılacağını belirtti.

  • Diyarbakır'da Günlük 15 Bin Varile Yakın Petrol Üretiliyor
    21:39 Diyarbakır'da Günlük 15 Bin Varile Yakın Petrol Üretiliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.

  • Şırnak'ta hayırsever iş adamı veresiye defterindeki borçları ödedi
    21:19 Şırnak'ta hayırsever iş adamı veresiye defterindeki borçları ödedi

    MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla bir market ve fırına girerek toplam 40 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Borçları ödeyen Bilin, iş yeri sahibini ve borcu olan mahalledeki vatandaşları sevindirdi. MÜSİAD İl Başkanı Bilin, Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve borcu tahsil etmekte zorlanan esnafa yardımcı olduklarını belirtti.


00:42 Akaryakıta çifte zam Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
23:39 Angola’da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü
23:35 Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
00:41 Maç biter bitmez paylaştılar TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
23:45 Totem yapmakta haksız değilmiş Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi
23:08 Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje
23:07 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup’ta finalde Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 00:56:25. #1.12#
SON DAKİKA: Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement