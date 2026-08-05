Akaryakıta üst üste ikinci indirim - Son Dakika
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Akaryakıta üst üste ikinci indirim

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Motorin fiyatlarında dün gece uygulanan indirimin ardından yeni bir düşüş daha gündeme geldi. Sektör hesaplamalarına göre bu gece yarısından itibaren gerçekleşmesi beklenen 3 lira 97 kuruşluk indirimin yüzde 75'i Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) aktarılacak ve pompa fiyatlarına yalnızca 99 kuruşluk bir yansıma olacak.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme, motorin fiyatlarında art arda ikinci indirim beklentisini oluşturdu. Ancak, tıpkı dün uygulanan 6 lira 37 kuruşluk indirimde olduğu gibi, bugün beklenen düşüşün de büyük bir bölümü vergi dengeleme mekanizmasına takıldı.

MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

Sektör kaynaklarından alınan verilere göre, 5 Ağustos'ta gerçekleşen 6 lira 37 kuruşluk toplam düşüşün 5 lira 32 kuruşu ÖTV'ye aktarılmış ve pompaya yansıyan net indirim 1 lira 05 kuruş olmuştu. Bugün beklenen 3 lira 97 kuruşluk yeni düşüşün ise 2 lira 98 kuruşu ÖTV kesintisine gidecek ve pompaya sadece 99 kuruş olarak yansıyacak.

İKİ GÜNDE 2 LİRA 4 KURUŞ İNDİRİM

İki gün içinde uluslararası piyasalardan kaynaklanan toplam 10 lira 34 kuruşluk düşüşün; yalnızca 2 lira 04 kuruşu tüketiciye yansırken, geriye kalan 8 lira 30 kuruşluk dev kısım ÖTV gelirine eklenmiş olacak.

İndirimin, hesaplamalarda son dakika bir değişiklik yaşanmaması durumunda 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren geçerli olması bekleniyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 67.27

Motorin: 80.01

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 67.12

Motorin: 79.87

ANKARA

Benzin: 68.24

Motorin: 81.14

İZMİR

Benzin: 68.52

Motorin: 81.41

Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta üst üste ikinci indirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Abdullah Abdullah:
    ne anladk bundan 3 bindir 1 indir yazıklar olsun zamlar nereye kadar gidecek. 4 0 Yanıtla
  • Selim Uyar Selim Uyar:
    Üfff indirim e bak kaldırırken 5 5 indirirken 1 1 3 0 Yanıtla
  • Hasan Ahbap Hasan Ahbap:
    15 lira yakın zam yap göstermelik 2 lira indir güzel is 2 0 Yanıtla
  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Seçim geliyor böyle bir rahatlama olacak yavaş yavaş seçime havasina girdigimiz gundur ikinci cözüm süreci açiklanacak sonra ve tamamen seçime yönelecek hükümet 1 0 Yanıtla
  • fuat yücel fuat yücel:
    Ne ÖTV miş zam geldiği zaman ötv ortalarda yok indirim geldiğinde hemen ortaya çıkıyor bitmedi gitti 0 0 Yanıtla
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