Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 4 Aralık itibariyle benzinin litresine 97 kuruş indirim yapıldı. Son olarak 28 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapılmıştı.
4 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
Benzin fiyatı: 42.1 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin fiyatı: 41.98 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Benzin litre fiyatı: 42.53 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
Benzin litre fiyatı: 42.98 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı - Son Dakika
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