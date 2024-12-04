Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı

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Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 4 Aralık itibariyle benzinin litresine 97 kuruş indirim yapıldı. Son olarak 28 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapılmıştı.

4 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.1 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.98 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.53 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor