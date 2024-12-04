Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 97 kuruş indirim yapıldı.

04.12.2024 09:16
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Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 4 Aralık itibariyle benzinin litresine 97 kuruş indirim yapıldı. Son olarak 28 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 74 kuruş zam yapılmıştı.

4 Aralık Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.1 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.98 TL

Motorin litre fiyatı: 44.16 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.53 TL

Motorin litre fiyatı: 44.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Fiyat değişikliği ekrana yansıdı - Son Dakika
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