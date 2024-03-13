Ekonomi

Akbank'tan girişimcilerine özel uçtan uca hizmet modeli

İSTANBUL - Akbank tarafından 2023 yılında hayata geçirilen 'Akbank Girişim Bankacılığı' Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu iş birliği ile girişimcilere özel uçtan uca hizmet modelini geliştirdi. Böylece start-up'lar ve teknogirişimler ihtiyaç duydukları finansal ürünler ile mentorluk, network ve danışmanlık gibi hizmetlere tek adresten ulaşabiliyor.

Akbank, Türkiye'nin girişim ekosisteminin ana bankası olma hedefi ile güçlü atılımlarına devam ediyor. 2023 yılında Akbank Girişim Bankacılığı'nı hayata geçiren banka, bu yıl da Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu iş birliğinde girişimcilere özel uçtan uca hizmet modelini geliştirdi. Böylece start-up'lar ve teknogirişimler ihtiyaç duydukları finansal ürünler ile mentorluk, network ve danışmanlık gibi hizmetlere tek adresten ulaşabiliyor. Banka, girişimlere yönelik yeni nesil hizmet modelini Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında teknogirişimler ve start-up'larla buluşturacak. Girişimlerin güçlenmesi ve uluslararası arenaya açılmasında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri uçtan uca sunmaya hazırlanan Akbank, bu doğrultuda Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu ile de stratejik ortaklık başlattı.

"Girişimciliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir unsur olarak görüyoruz"

Türkiye'nin girişim ekosisteminin ana bankası olma hedefi ile güçlü atılımlarda bulunduklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Uluslararası arenadaki tüm zorluklara rağmen, canlılığını ve cazibesini koruyan ekosistemimizi ileri taşımak için finansal ürünler ile danışmanlık ve mentorluk gibi hizmetlerin girişimlerle buluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda bankamızın gücü, deneyimi ve uzmanlığını Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında ekosistemimizin hizmetine sunuyoruz. Girişimlerin dinamik yapısına uygun olarak geliştirdiğimiz avantajlı hizmetler ve finansman ürünlerimizin yanında, Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu ile oluşturduğumuz servis modeliyle girişimcilerin yanlarında olmaya hazırız. Girişimciliği, Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir unsur olarak görüyoruz. Bu doğrultuda en iyiyi ve en yeniyi sunmayı ve girişimcilerin ilk adresi olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz"

Hayata geçirilen iş birliği hakkında bilgi veren Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "500 milyar eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye'nin lider portföy yönetim şirketi ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olarak, ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz. Türkiye girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalarımız da bu stratejik hedefin önemli bir parçası olacak. Bugün de Akbank Girişim Bankacılığı ile Türkiye girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sunacağına inandığımız yeni iş birliğimize adım atmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu iş birliği, teknoloji, ihracat, kurumsal strateji, insan kaynakları, organizasyon ve dijital dönüşüm gibi konularda aynı zamanda üst düzey danışmanlar, mentorlar, yatırımcılar ve start-uplar'dan oluşan güçlü bir ekosistem de yaratacak. Oluşturacağımız bu yeni sisteminin ve Girişim Bankacılığı sinerjisinin, girişimcilerin beklentilerini fazlasıyla karşılayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz"

ARYA Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise "Toplumsal ve ekonomik değer yaratarak, toplumu değiştirmek amacıyla cinsiyet dengesini gözeterek platformumuzu kapsayıcılık üzerine tekrar inşa ediyoruz. Yeni misyonumuz ile birlikte Türkiye'nin ilk cinsiyet dengeli fonunu kurduk. Cinsiyet dengesi aslında bizim kalkınma gücümüzü yansıtıyor. Bu değeri ortaya çıkarmak ve kadınların eşit fırsatlarla girişimcilik ekosisteminde yer almasını desteklemek üzere, Arya Yatırım Platformu olarak, ekonomik ve sosyal fayda odaklı çalışmalara imza atıyoruz. Yeni dönemde de Akbank'ın stratejik ortaklığında, girişimcilere yönelik daha kapsamlı destek ve fırsatlar sunarak, girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyoruz. Bu iş birliği, girişimci atölyeleri, mentorluk programları, yatırıma hazırlık programları ve Yatırımcı Günleri gibi çeşitli çalışmalar aracılığıyla kadın girişimcilerin potansiyelini ortaya çıkarmaya ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya hizmet edecek" dedi.

Alternatif finansman ve mentorluk desteği

Yapılan açıklamaya göre, Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında sunulan yenilikçi çözümleri uçtan uca hizmet olarak sunmak üzere özel bir servis modeli tasarlandı. Böylece banka, yatırım, mentorluk ve network odaklı güç birliği ile girişimciler, her aşamada destekleniyor. Bu kapsamda Girişim Bankacılığı müşterilerinin de yer alacağı 20 milyon dolar tutarındaki girişim sermayesi fonu kapsamında Ak Portföy ile anlaşma sağlandı. Ak Portföy Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi ile minimum 300 bin dolar yatırım arayan Girişim Bankacılığı girişimlerine destek sağlanacak. ARYA Yatırım Platformu iş birliğinde ise Akbank Girişim Bankacılığı müşterileri, mentor ve melek yatırımcı ağına dahil oluyor. Erken aşama teknoloji girişimlerinin yatırım alma süreçleri için kapsamlı bir program da sunuluyor.

Banka, girişimlere yönelik yeni nesil hizmetlerini tanıttı

Akbank Girişim Bankacılığı teknoloji girişimlerinin ve start-up'ların, kuruluş aşamasından globale açılımına kadarki tüm aşamalarında yanlarında olacak ürün ve hizmetler sunuyor. Girişimlere özel müşteri temsilcilerinin yer aldığı yeni yapılanma kapsamında banka, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de şube dönüşümünü hayata geçirecek. Böylece teknogirişimlere özel hizmet veren Müşteri İlişkisi Yöneticilerinin yer aldığı şube sayısını 6'ya çıkaracak.

Bankanın start-up ve teknogirişimlere özel tasarladığı Teknogirişim Paketi'nde yeni girişimlere masrafsızlık ve chip-para desteği, özelleştirilmiş kredi süreçleri ile iş planına dayalı kredi değerlendirmesi, sıfır faizli Ticari Artı Para, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine özel Teminat Mektubu oranları, teknopark ve teknokentlerde faaliyet gösteren girişimlerin kira ödemeleri için chip-para desteği, özel maaş anlaşması ve birçok ürün ve avantajlar yer alıyor.

Bankacılık dışı çözümlerle girişimcilerin yanında

Girişim Bankacılığı, bankacılık dışı hizmetleriyle de farklılaşıyor. Girişimler, Mükellef ve Workhy'den yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu ve büyüme desteği, Kolektif House'dan ortak ve esnek ofis kullanımı, Usemagnetiq'ten dijital pazarlama desteği, Paraşüt'ten ön muhasebe çözümü ve e-fatura hizmeti, AKÖde üzerinden e-ticaret ödeme altyapısı, Microsoft üzerinden Azure kredi desteği, Malogra'dan proje ve hibe danışmanlığı, MG Legal'den hukuk danışmanlığı gibi birçok ürün ve hizmetten avantajlı şekilde yararlanıyor.

Banka, yeni yapılanmasıyla Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine güçlü bir destek sağlamayı hedefliyor.