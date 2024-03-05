Mersin Akdeniz Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ekonomi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve toplam 808 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi protokolü ile belediye şirket işçilerinin maaş ve özlük haklarında ciddi oranda iyileştirmeler yapıldı. Toplu iş sözleşme ile belediyede çalışan bekar bir işçinin maaşı 27 bin 140 liraya çıkarken, evli ve 2 çocuklu bir çalışanının maaşı ise ortalama 27 bin 600 liraya yükseldi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hak-İş Mersin Şube Başkanı Mehmet Yüce, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile belediyenin şirket işçileri katıldı. Protokol öncesi konuşma yapan Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, işçi ve emekçi dostu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak sayesinde çok iyi bir sözleşmeye imza attıklarının altını çizerek teşekkür etti. Görüşmelerin aylarca sürdüğünü kaydeden Özdemir, "Nihayetinden Başkanımız son noktayı koyarak bu civarın en güzel sözleşmelerinden birini yapmamızı sağladı. Diğer il ve ilçelere bakınca maddi gelirleri, ekonomik kaynakları yüzde 100 fazla olmasına rağmen işçisine 1 lira verirken eli titreyen belediye başkanlarını da bildiğimiz için söylüyorum; bu kadar ekonomik sıkıntıya rağmen yine Akdeniz Belediyesi, işçisini ekmeğe muhtaç etmeden, enflasyona ezdirmeden bir toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz" dedi.

"Hiç endişe etmeyin, teminatım altındasınız"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise salonu dolduran işçilere hitaben, seçilip göreve geldiği ve işçilerle yaptığı ilk toplantıda verdiği sözü hatırlatarak; "O gün dedim ki siyaset yapmazsanız, işinize sahip çıkarsanız benim teminatım altındasınız. Sözümüzde de durduk. İşçimize mobbing yaptırmadım.

Yeter ki işini yapsın, halka hizmet etsin. Elimizden geldiği kadar şartları zorladım, sizleri kolladım ve işçilerimizin lehine her şeyi yapmaya çalıştım. Fakat bugünlerde yayılmaya çalışılan bazı dedikoduları da duyuyoruz. Endişe etmeyin, ben burada olduğum sürece, sizler de işinizi yaptığınız ve yasal sıkıntı olmadığı sürece benim teminatım altındasınız" diye konuştu.

"Barış, huzur, kardeşliğin bozulmasına izin vermeyin"

Akdeniz ilçesiyle birlikte belediyede de barışı, huzuru, kardeşliği ve demokrasiyi sağladıklarını dile getiren Gültak, belediyeciliğin bir ekip işi olduğunun altını çizerek; "Sizler olmadığınız sürece bizim tek başımıza bir şey yapmamız imkansız. Çünkü bu bir ekip işidir. İşçilerimizin daima yanındayım, ziyaret ediyorum. İyi gününde de zor günlerinde de yanlarındayım. Dolayısıyla elde ettiğimiz bu huzurun, bu barışın, bu kardeşliğin kaçmasına, bozulmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

"İşçilerimizin ücretlerinde yüzde 85 oranında artış sağladık"

Yeni toplu iş sözleşmesinin içeriğini de açıklayan Başkan Gültak, "İmzaladığımız protokol ile belediyemizde çalışan bekar bir işçinin maaşı 27 bin 140 liraya çıkarken, evli ve 2 çocuklu bir çalışanının maaşı ise ortalama 27 bin 600 liraya yükseldi. İşçilerimizin, 2023 yılı Aralık ayına göre aldıkları maaş dikkate alındığında, yeni toplu sözleşme sayesinde işçi ücretlerinde yüzde 85 oranında bir artış yapılmış oldu" şeklinde konuştu.

"Özlük haklarında da ciddi iyileştirmeler yaptık"

Başkan Gültak, 1 Mart 2024 tarihinden geçerli olan toplu iş sözleşmesi ile tüm özlük haklarında da yüzde 100 oranında artışlar sağladıklarını belirterek, şöyle konuştu; "Protokolümüz kapsamında daha önce 41 lira olan günlük yemek ücretine, yüzde 143 bir artış yapılarak 100 liraya yükseltildi. Sosyal yardım paketi her ay için 400 TL, yine yakacak yardımı her ay 500 TL'ye çıkarılırken, çocuk başına 49 lira olan yardım 100 liraya yükseldi. Yeni sözleşme kapsamında işçilerimize aylık 3'er yevmiyeden yıllık 36 yevmiye vermiş olacağız."

"Özlük hakları da yükseltilerek korundu"

Başkan Gültak, sözleşme ile 'çocuk yardımı, şoför primi, koku tazminatı, sorumluluk zammı, Ramazan Bayramından önce bin TL, Kurban bayramından önce bin TL bayram ikramiyesi' gibi özlük haklarının daha da iyileştirilip korunduğunu kaydetti, özlük haklarındaki bu kalemlerin maaş artışına dahil olmadığına dikkati çekti. Başkan Gültak; "Personelimizin okuyan çocuklarına da sayı sınırı olmaksızın öğrenim yardımıyla birlikte askerlik, evlilik ve sünnet yardımı da vereceğiz. Gece çalışan personelimize ayrıca yüzde 10 fark ödenecek. İşçilerimizin ücretlerine yapılan bu artışlarla, şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil, diğer ilçe belediyeleri arasında işçisine en yüksek maaşı veren belediye olduğumuzu vurgulamak isterim" dedi..

Başkan Gültak; 2025 ve 2026 yılları içinde asgari ücret artış oranında işçilerin maaş ve özlük haklarına yine artış yapılacağını; ayrıca temmuz ayında hükümetin asgari ücrette yapacağı olası artış halinde, yine asgari ücret artışına paralel olarak işçi ücretlerinde aynı miktarda artış yapacaklarını ifade etti.

"İmkansızı mümkün kıldık"

Sözlerini; "Emeğin ve emekçinin yanında olan bir yönetim ilkesiyle, elimizdeki tüm imkanları personelimiz lehine kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde sürdüren Başkan Gültak, "Tüm ağır koşullara, borç yükü ve diğer ilçe belediyelere nazaran düşük gelirimize rağmen imkansızı mümkün kıldık. Toplu iş sözleşmemizin tüm personelimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplu iş sözleşmesini yürüten ve bugünlere getiren mesai arkadaşlarıma ve sendika temsilcilerine de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesinde çalışan toplam 808 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, belediye işçilerinin yoğun alkış ve tezahüratları altında imzalandı. - MERSİN