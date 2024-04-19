Akdeniz Üniversitesi, Antalyalıların gıda ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Akdeniz Üniversitesi, Antalyalıların gıda ihtiyaçlarını karşılayacak

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Antalya'da yaşayanların alışveriş yapabileceği Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'ni hizmete açtı. Tesiste, meyve, sebze ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere tıbbi aromatik ürünler de bulunuyor. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, günlük 500 ila 1000 arasında müşteri olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar kırmızı et ürünlerinin de satışa sunulacağı açıklandı.

19.04.2024 20:35
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Akdeniz Üniversitesi, Antalyalıların gıda ihtiyaçlarını karşılayacak

Tesiste, meyve, sebze ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere aynı zamanda tıbbi aromatik ürünleri de yer alıyor

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan: "Günlük 500 ila 1000 arasında müşterimiz oluyor"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, üniversite kampüsünün içine Antalya'da yaşayan tüm vatandaşların alışveriş yapabileceği Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'ni hizmete açtı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, yıl sonuna kadar kırmızı et ürünlerinin de alıcılarla buluşacağını açıkladı.

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde tüm vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceği "Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri"nin yeni tesisi, 17 Nisan çarşamba günü hizmete açıldı. Açıldığı günden itibaren yoğun ilginin yaşandığı tesis hakkında bilgi veren Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, "Üniversitelerin, 3 temel amacı vardır; eğitim, araştırma ve toplumsal katkı amacı. Biz buna binaen, Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'nde sağlıklı ve güvenli gıdalar üreterek, Akdeniz Üniversitesi personeline ve Antalya'da ki tüketicilere güvenli gıdalar sunmayı amaçlıyoruz. 12 aylık süreç içerisinde 90 farklı kalemde ürün üretiyoruz. Bunların büyük çoğunluğu araştırma sonuçlarından elde ettiğimiz ürünler, hem bunların denemelerini yapıyoruz, hem de deneme fazlası ürünlerimizin de satışlarını gerçekleştiriyoruz. Süt ürünlerimiz 12 ay boyunca yıl boyu satışa sunuluyor" dedi.

"Kırmızı et ve dondurma da satışa sunulacak"

Prof. Dr. Mustafa Erkan, kampüs içinde yer alan büyük baş hayvan çiftliğinde ve seralarda, vatandaşların tüm gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler yetiştiğine dikkat çekti. Erkan, "Hemen hemen tüm süt ürünlerimiz var, çiğ sütten yoğurda, peynire ve kaşara kadar hepsi mevcut. Seralarımızda yetiştirdiğimiz sebzelerimiz var, tüketicilerin ihtiyacı olan tüm ürünleri buradan temin etmeleri için çalışıyoruz. Buraya gelen müşterimiz, dışarıya gitmeden, buradan tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şu an da eksik olan birkaç temel ürünümüz var, bunların başında et ürünlerimiz geliyor. Bu yılın sonuna kadar, kampüsümüzde bulunan et üretim tesisini de faaliyete geçirerek, yıl sonunda kırmızı et ürünlerimizi de satışa sunmaya çalışacağız. Eksik olan ikinci ana ürünümüz ise; Antalya'nın yaz aylarında çok sıcak olmasının da etkisiyle, yaz mevsiminde kampüsümüzde dondurma üreterek, hem öğrencilerimize hem de Antalyalı tüketicilerimize dondurma satışı gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Satış yeri, hafta içi hizmete açık

Prof. Dr. Mustafa Erkan, yeni açtıkları ürün satış yeri öncesinde de kampüs içinde küçük bir satış ünitesi yer aldığını fakat talepleri karşılamadığı için yeni bir girişimde bulunduklarını belirtti. Erkan, şöyle devam etti: "Daha önce küçük bir satış ünitemiz vardı, orada kapasitemiz son derece küçüktü ve daha dar bir alandaydı. Günlük 500 ila 1000 arasında müşterimiz oluyor. Özellikle Pazartesi ve Cuma günleri en yoğun günler. Bu iki günde bin müşteri sayısına ulaşıyoruz, onun dışında 500 alıcının altına hiç inmedik. Günlük üretim yapıyoruz, sabah 7'de sağım yapılan sütün, 9'dan itibaren satışı başlıyor. Bizim ikinci güne ürünümüz kalmıyor. Çoğu zaman sabah saatlerinde satışa başlayan tesisimizde, talebe bağlı olarak saat 11.00'de ürünlerimiz tükeniyor. Bunun için de çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, üretim artışı planlarımız var. Hedefimiz daha fazla sayıda müşteriye ulaşabilmek, aynı zamanda ülkemizin tarımsal üretimine de kısmen de olsa katkıda bulunmak istiyoruz. Hafta içi sabah 08.30-17.00 saatleri arasında açığız."

Meyve, sebze ve süt ürünleri, tüketiciyle buluşuyor

Prof. Dr. Mustafa Erkan, ürün satış yerinde yaklaşık 60 ürün olduğuna vurgu yaparak, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Şu an da satış yerimizde yaklaşık 60 ürünümüz var, meyve, sebze ve süt ürünleri ağırlıklı olmak üzere aynı zamanda tıbbi aromatik ürünleri olan zerdeçal, zencefil ve zeytinyağı da ürün çeşitlerimiz arasında yer alıyor. Kampüsümüzde büyükbaş hayvanlarımız da var, erkek danalarımızı ete işlemeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili tesis çalışmalarımız devam ediyor, bunu tamamladığımız an da yıl sonunda et üretimine katkı sunmaya başlayacağız. Türkiye'de et fiyatları sürekli yükseliyor, bunun nedeni üretimin yetersiz olması, üretim artışıyla bu sorunların önüne geçebiliriz, biz de buna Ziraat Fakültesi olarak kısmi de olsa katkı sunmayı amaçlıyoruz."

"Fiyatları uygun"

Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri'nde alışveriş yapan Öğretmen Sedat Zengin, tesisin eski yerinden itibaren takipçisi olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Her zaman geliyorum. Süt, yoğurt, biber, domates ne bulursam alıyorum. Bugün süt ve yoğurt alacağım. Çok yeri denedim ama en güzeli burası. Fiyatları dışarıya göre daha uygun. Her zaman tavsiye ederim."

Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde işletmeci olan Tolga Kağan ise yeni tesiste ürün çeşitliliğinin artmasından memnuniyetini dile getirdi. Kağan, "Sık sık geliyoruz, sütümü peynirimi yoğurdumu her şeyi buradan alıyorum. Doğal ürünler, fiyatlar da makul, herkes alışveriş yapabilir. Ürün çeşitliliği de arttı, sebzeleri görünce mutlu olduk" dedi.

Akdeniz Üniversitesi içinde yeni binaya taşınan Ziraat Fakültesi Ürün Satış Yeri, hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Akdeniz Üniversitesi, Antalyalıların gıda ihtiyaçlarını karşılayacak - Son Dakika

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