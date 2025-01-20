Akfen İnşaat Halka Arz Talep Toplama İşlemleri Tamamlandı

Ekonomi

AKFEN İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı. Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde 15-16-17 Ocak tarihlerinde pay başına 38,70 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzda toplam büyüklük 2,59 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,5 oldu.

1986 yılında kurulan ve son yıllarda Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin talep toplama işlemleri tamamlandı. Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz için talep toplama işlemlerinde satışa sunulan toplam 95.487.612 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edilerek toplamda 66.841.328 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirildi. Pay başına 38,70 TL sabit fiyatla gerçekleşen Akfen İnşaat halka arzında toplam büyüklük 2,59 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 10,5 oldu.

2 bin 600 yatak kapasiteli 3 Şehir Hastanesi'nin yanı sıra 2 bin 264 yatak kapasiteli öğrenci yurdu ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan yatırım portföyüne sahip şirketin, 2.586.759.394 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 66.841.328 TL nominal değerli paylarının halka arzında 260.628 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 356 adet Akfen Çalışanlarına, 72 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 261.072 yatırımcıya dağıtım yapıldı.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 33,15, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için yüzde 6,10, Akfen Grubu çalışanları için yüzde 0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 20,00 olarak gerçekleşti.

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, konuyla ilgili olarak, "15-16-17 Ocak tarihlerinde talep topladığımız Akfen İnşaat'ın halka arzını, yalnızca bir finansal büyüme hamlesi değil, aynı zamanda şeffaflık, güven ve ortak bir gelecek vizyonunun da bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda tüm yatırımcılarımıza, bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selim Akın sözlerine şöyle devam etti:

"Bu önemli adım, şirketimizin büyüme yolculuğunda bizleri daha da motive ederken, geleceğe dair hedeflerimizi güçlendiriyor. Bundan sonraki süreçte uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklı Akfen İnşaat şirketimiz ile güçlü finansal yapımız ve sürdürülebilir projelerimizle ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz."