Akıllı Şebekelerle Enerji Verimliliği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akıllı Şebekelerle Enerji Verimliliği

Akıllı Şebekelerle Enerji Verimliliği

Akıllı sayaçlar ve entegre sistemler, enerji verimliliğini artırarak aşırı tüketimi engellemeyi hedefliyor.

21.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıllı şebekelerin, enerji verimliliği ve emisyon hedeflerinin yakalanmasında önemli rol oynayacağı değerlendirilirken, akıllı sayaçlar ve entegre sistemler sayesinde enerji tüketiminin anlık takip edilmesi, aşırı tüketimin önüne geçilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu sistemler enerji verimliliğinin sağlanması, elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi ve temiz enerji kaynaklarının şebekeye daha etkin entegre edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Dünya genelinde, sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin artması, depolama sistemlerinin geliştirilmesi ve elektrikli araç sayısının artmasıyla, elektrik şebekelerinde modernizasyon çalışmalarında artış yaşanırken, akıllı şebekeler bu sistemlerin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Akıllı sayaçlar ve bu entegre sistemler enerji tüketiminin daha etkili yönetilmesi sağlanırken, telefon operatörleri de akıllı şebekelerin önemli bir bileşenini oluşturuyor.

Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Çin gibi ülkelerde bu teknolojilerin geliştirilmesi için kayda değer çalışmalar yapılıyor.

Bursa'da pilot çalışmayla tüm sayaçlar akıllı oldu

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA muhabirine, akıllı şebekelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyada 4G ve 5G teknolojisinin "herkesi birbirine bağlamaktan her şeyi birbirine bağlama" yönünde evrildiğini anlattı.

Akıllı sayaçların bu kapsamda öne çıkan unsurlardan olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirler, akıllı sensörler ve benzer uygulamaların bir bağlantı ihtiyacı var. Biz, şu anda bu bağlantıları 2G, 3G ve 4G teknolojisi ile veriyoruz. 2026'da gelecek 5G teknolojisiyle beraber akıllı şehirlerde bu bağlantılı alet sayısının artmasını hedefliyoruz. Şu anda Turkcell olarak birçok POS cihazına, sayaca hizmet vermemize rağmen 5G ile beraber bu teknoloji ile özellikle uçtan önce gecikmenin iyice azalması sebebiyle çok daha fazla hizmet vermeye başlayacağız. 2026'da bütün vatandaşlarımıza 5G hizmetini sunacağız."

Koç, Bursa'da, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile yapılan pilot çalışmalarla bu bölgedeki tüm sayaçların akıllı sayaçlarla değiştirildiğini söyledi.

Böylelikle akıllı nitelik kazanan sayaçlarla elektrik tüketimlerinin anlık izlenebildiğini dile getiren Koç, "Faturalandırmalar daha hızlı oldu ve böylece operasyon anlamında verimlilik artışı gerçekleşti. İstanbul'da yaptığımız 5G çalışmasıyla beraber özellikle fazla bir akımın geçtiği ve çok teknolojik büyük trafoların olduğu yerlerde bu trafolar arasında bir bağlantı kurulması gerekiyor. Faz farkı dediğimiz şeyler sorunlar yaratabilir ve sensörlerin atması ve sistemlerin kapanmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden, bu trafoların sürekli birbiriyle konuşması gerekiyor." diye konuştu.

Söz konusu trafoların fiber optik kablolarla çok düşük gecikmelerle iletişim kurabildiğine, ancak her trafoya fiber optik kablo çekmenin maliyetli olduğuna dikkati çeken Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim yaptığımız 5G uygulamasıyla beraber bu iki trafoyu 5G ile konuşturarak bir göz kırpmasının yaklaşık onda bir gecikmeyle oradaki bilgilerin aktarılması sağlanarak, faz farkı önlendi. Bu da verimliliği artırmış oldu ve fiber kazma maliyetlerinden kurtulmuş olduk. Türkiye'de birçok trafoyu 5G ile birbirine bağlayarak enerji altyapısındaki verimliliği ve enerjimizin, altyapımızın dijitalleşmesini sağlayacağız."

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Pilot, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akıllı Şebekelerle Enerji Verimliliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:31:55. #1.12#
SON DAKİKA: Akıllı Şebekelerle Enerji Verimliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.