Almanya'da 'Kamikaze Dron' Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da 'Kamikaze Dron' Krizi

20.02.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Peter Thiel'in projedeki rolü, güvenlik kaygılarına yol açarak tartışmalara neden oluyor.

Almanya'nın 3 milyar avroluk "kamikaze dron" projesinde ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişteki ticari ilişkileriyle gündeme gelen yazılım şirketi Palantir'in kurucularından Peter Thiel krizi yaşanıyor.

Alman ordusunun ilk kapsamlı "kamikaze dron" alımında, hissedar Peter Thiel'in tartışmalı ticari geçmişi hükümet ve muhalefet arasında güvenlik krizine yol açtı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'li milyarderin şirket üzerindeki nüfuzunun "ivedilikle ve şeffaf bir şekilde netleştirilmesi" gerektiğini savunarak muhalefetin güvenlik kaygılarına destek verdi.

Pistorius, Federal Meclis'in (Bundestag) Bütçe Komisyonu tarafından 2,9 milyar avroluk dron ihalesini onaylamasına günler kala, üretici firma Stark Defense'in yatırımcısı Peter Thiel'e yönelik yükselen tepkilere katıldığını açıkladı.

Güneybatı Almanya'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Pistorius, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Thiel'in şirket üzerindeki gerçek nüfuzunu ve karar mekanizmalarındaki rolünü net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Eğer operasyonel süreçlerde doğrudan söz sahibiyse veya herhangi bir biçimde bloke edici bir azınlık payına sahipse, bu durum sadece tek haneli bir hissedar olmasından çok daha farklı ve kritik bir stratejik tablo ortaya çıkarır. Bu belirsizliğin giderilmesi ulusal güvenlik önceliğimizdir."

"Thiel'in payı satın alınsın"

Yeşiller Partisi, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ve liberal demokrasiye yönelik eleştirel tutumuyla tartışılan Thiel'in savunma sanayisindeki varlığına en sert muhalefeti yürütüyor.

Partinin Meclis Bütçe Komisyonundaki savunma ve maliyet uzmanı Sebastian Schafer, Stark Defense'in yaklaşık 1 milyar avroluk piyasa değeri üzerinden acilen yeni bir yatırımcı bulması ve Thiel'in payının satın alınarak sistem dışına itilmesi gerektiğini vurguladı.

Schafer, "Avrupa demokrasilerini ve değerlerimizi tehdit eden vizyonlara sahip hissedarların, ordumuzun güvenliği için kritik öneme sahip savunma projelerinde söz sahibi olmasına müsaade edemeyiz. Bu bağımlılık riski kabul edilemez." diyerek Berlin yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

Yükselen eleştirilere karşılık Savunma Bakanlığı, Stark Defense üzerinde Thiel'in herhangi bir operasyonel yetkisi veya stratejik müdahale hakkı bulunmadığını savunuyor. Meclis'e sunulan ve "gizli" ibaresi taşıyan raporda, Thiel'in Thiel Capital aracılığıyla şirkette yalnızca azınlık payına sahip olduğu belirtildi.

Berlin merkezli girişimin çoğunluk hissesinin kurucu ekip ve çalışanlara ait olduğu, kalan payların ise 50 farklı hissedar arasında dağıldığı belirtildi.

Milletvekillerine sunulan raporda Thiel'in şirketin operasyonel süreçleri, teknoloji geliştirme faaliyetleri veya Ar-Ge kararları üzerinde herhangi bir müdahale ya da inceleme yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Sözleşme kapsamında uygulanacak katı gizlilik maddeleri gereği, kritik bilgilere yalnızca projede doğrudan görevli personelin erişimine izin verildiği savunuldu.

Bakanlık ayrıca, Thiel'in payının yüzde 10 eşiğini aşması durumunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığının otomatik olarak "dış yatırım incelemesi" başlatacağını ve Alman hükümetinin bu tür bir sermaye artışını engelleme hakkının saklı olduğunu hatırlattı.

Alman ordusunda "gezici mühimmat" dönemi

Alman milletvekillerinin 25 Şubat'ta yapılması beklenen kapalı oturumda onaylaması öngörülen proje, Bundeswehr'in tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Bu yeni siparişle birlikte Alman ordusu, patlayıcı başlık taşıyan intihar dronlarını ilk kez kapsamlı bir saldırı unsuru olarak envanterine katmış olacak.

1,80 metre uzunluğunda ve 30 kilogram ağırlığındaki Stark Defence Virtus'un, 80 santimetre kalınlığındaki tank zırhını delebilecek kapasiteye sahip olması dikkati çekiyor. Dikey kalkış ve iniş (VTOL) yeteneği sayesinde fırlatma rampasına ihtiyaç duymadan, her türlü arazi koşulunda 10 dakika içinde operasyona hazır hale gelebiliyor. 130 kilometre menzil ve 5 kilogram harp başlığı kapasitesine sahip olan Virtus, operatöre gizli mevkilerden atış yapma ve yüksek taktik esneklik imkanı tanıyor.

Helsing HX-2 ise 1,13 metre uzunluğunda, 12 kilogram ağırlığında ve daha çevik operasyonlar için tasarlandı. Dikey kalkış ve iniş kabiliyeti bulunmayan ve fırlatılması için katapult gerektiren bu sistem, halihazırda birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Her iki sistem de hedeflerini belirlemek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor ancak Alman makamları, teknolojik imkanlara rağmen ölümcül saldırı kararının nihai olarak yerdeki bir insan tarafından verilmesi ilkesinin korunacağını vurguluyor.

Son dönemdeki küresel çatışmalarda dronların konvansiyonel silahlara kıyasla maliyet etkinliği ve yüksek vuruş gücü, Alman ordusunun bu stratejik dönüşümünde belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzaktan öldürme ve etik sorumluluk tartışmalarına rağmen Alman Savunma Bakanlığının bu hamlesi "modern savaşın kaçınılmaz bir parçası" olarak değerlendiriliyor.

Tedarik edilecek kamikaze dronların, Ekim 2026 itibarıyla Almanya'nın NATO kapsamında Litvanya'da konuşlandırmaya başladığı 45. Zırhlı Tugay bünyesinde görev yapması bekleniyor.

Peter Thiel ve Epstein dosyası

Almanya'daki dron ihalesinde Stark Defense üzerinden gündeme gelen Peter Thiel ismi, daha önce ABD'de yürütülen Jeffrey Epstein soruşturmasıyla da ilişkilendirilmişti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan belgeler, Thiel'in Palantir şirketindeki kurucu ortağı kimliğiyle, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile uzun süreli bir ticari ilişki içinde olduğunu ortaya koymuştu.

Belgelerde, Thiel'in 2014-2019 yıllarında Epstein ile yatırım tavsiyeleri üzerine yoğun e-posta trafiği ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği görülmüştü

Epstein'in, Thiel'e ait Valar Ventures aracılığıyla "gizli" yatırım fırsatları elde ettiği ve Thiel ile Rus istihbaratıyla bağlantılı isimler arasında toplantılara aracılık ettiği iddia edilmişti.

Belgeler, Epstein'in eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a teknoloji şirketi Palantir ile çalışmasını tavsiye ettiğini ve Thiel'i "yakın dostu" olarak tanımladığını göstermişti.

Almanya Savunma Bakanlığı, Meclis'teki bilgilendirmesinde Thiel'in Stark Defense üzerindeki operasyonel etkisinin bulunmadığını savunsa da yatırımcının bu tartışmalı geçmişi, muhalefet kanadında güvenlik ve etik kaygıların devam etmesine neden oluyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da 'Kamikaze Dron' Krizi - Son Dakika

Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı Konut satışları yeni yıla düşüşle başladı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Sepp Piontek’i kaybettik Sepp Piontek'i kaybettik
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Selin Şekerci’den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim
Burası ne Bodrum ne de Çeşme Herkes orayı görmek için kente akın ediyor Burası ne Bodrum ne de Çeşme! Herkes orayı görmek için kente akın ediyor
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Serdar Ortaç, YouTube programı hazırlığında Serdar Ortaç, YouTube programı hazırlığında
Maça damga vuran pankart Maça damga vuran pankart
Carrefour’da skandal Vatandaşa bunu layık gördüler Carrefour'da skandal! Vatandaşa bunu layık gördüler
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:54
Yeniden aday olacak mı Dursun Özbek son kararını verdi
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:32
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
Belediyeye 21 kilo altın bağışladı: Nedeni de olay kadar enteresan
11:26
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
10:54
6 Süper Lig takımı var İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
6 Süper Lig takımı var! İşte son operasyonda gözaltına alınan isimler ve kulüpleri
10:53
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
Teravih namazına giden kayınvalide ile gelin, evlerine tabutta döndü
10:30
“Yasak aşk“ iddiasında yeni perde Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
"Yasak aşk" iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif
10:26
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kariyer yolculuğu
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu
10:15
İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
İsmail Hacıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Posta kutusuyla madde temini
09:55
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 12:45:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya'da 'Kamikaze Dron' Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.