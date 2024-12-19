Almanya'nın Silah İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'nın Silah İhracatı Rekor Kırdı

Almanya, 2023'te 13,2 milyar avro değerinde silah ihracatı onayı vererek rekor kırdı.

19.12.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman hükümeti, bu yıl yaklaşık 13,2 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme ihracatına izni verdi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, bu yıl için (17 Aralık'a kadar) silah ve askeri malzeme satış onayına ilişkin öncü raporunu yayınladı. Buna göre, Alman hükümeti bu yıl yurt dışına yaklaşık 13,2 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Böylece yıl tamamlanmamasına rağmen Almanya'nın 2024'te silah ve askeri malzeme satışı rekor kırdı. Berlin yönetiminin silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekoru 12,13 milyar avro ile 2023'te idi.

Bakanlığın raporuna göre, geçen yıl askeri teçhizat satışının en fazla yapıldığı ülke Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna oldu. Berlin, Kiev'e 8,1 milyar avroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Açıklamada, "Bu rakam, Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunmasında Ukrayna'nın yanında yer almaya devam ettiğimizin altını çiziyor. Ukrayna'ya askeri yardım kendi güvenlik politikamızın da çıkarınadır." denildi.

Ukrayna'yı 1 milyar 217 milyon avro ile Singapur, 558 milyon avro ile Cezayir, 298 milyon avro ile ABD, 230 milyon avro ile Türkiye ve 224 milyon avro ile Hindistan izledi.

Bu arada, Latin Amerika ülkesi Nikaragua tarafından İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma ortak olduğu gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında dava açılan Almanya'nın Tel Aviv'e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161 milyon avro oldu.

Alman hükümeti 2023'te İsrail'e 327 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. Geçen yıl ülkenin İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Almanya, Ekonomi, berlin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Silah İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'nın Silah İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.