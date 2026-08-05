Altın fiyatları üç gündür yükselişte - Son Dakika
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Altın fiyatları üç gündür yükselişte

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflaması, zayıflayan dolar ve petrol fiyatlarındaki düşüş altın fiyatlarını zirveye taşıdı. ABD-İran hattında Hürmüz Boğazı'na yönelik yürütülen diplomatik temaslar piyasalarda fiyatlamaları değiştirirken, spot altın 4 bin 127 dolar seviyesine yükseldi, iç piyasada ise gram altın 6 bin 324 TL ile tarihi seviyelere ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin zayıflaması, zayıflayan dolar ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme altını zirveye taşıdı. Dolar endeksindeki düşüşün etkisiyle spot altın 4 bin 127 dolara tırmanırken, iç piyasada gram altın 6 bin 324 TL seviyesine ulaştı.

ALTIN KÜRESEL PİYASALARDA ÜÇ GÜNDÜR YÜKSELİŞTE

Küresel piyasalarda altın, zayıf doların sağladığı ivmeyle üst üste üçüncü işlem gününü de primli sürdürüyor. ABD'den gelecek istihdam verileri öncesinde doların değer kaybetmesi, faiz getirisi bulunmayan değerli metali yabancı yatırımcılar için oldukça cazip hale getirdi.

Son gelişmelerle birlikte:

  • Spot altın yüzde 1,3 değer kazanarak 4.127 dolar seviyesine çıktı.
  • Gram altın iç piyasada yüzde 1,5 artış göstererek 6.324 TL seviyesine ulaştı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ VE FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINA YARADI

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme de altın fiyatlarını dolaylı yoldan desteklemeye devam ediyor. Enerji maliyetlerinin gerilemesi küresel enflasyon baskısını hafifletirken, merkez bankalarının yüksek faiz politikalarına yönelik beklentileri zayıflatıyor. Bu tablo, altının güvenli liman talebini güçlendiriyor.

PİYASALARIN GÖZÜ HÜRMÜZ BOĞAZI VE DİPLOMATİK TEMASLARDA

Fiyatlamalarda Washington ile Tahran hattındaki diplomatik gelişmeler de ana gündem maddesi. ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmeyi hedefleyen temaslar ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılabileceği beklentisi piyasaları hareketlendirdi.

  • Brent Petrol: Geçtiğimiz gün yüzde 5’i aşan sert düşüşle 13 Temmuz’dan bu yana en düşük kapanışını yaptıktan sonra, Katar'ın arabuluculuk haberleriyle yüzde 0,3 toparlanarak 79,62 dolardan işlem gördü.
  • WTI Ham Petrol: Yüzde 0,2 artışla 75,90 dolara yükseldi.

MÜZAKERELERDE MASA VAR, KABUL YOK 

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde kalıcı bir anlaşma ihtimali masaya yatırıldı. Trump müzakerelerin başladığını duyursa da İran yönetimi resmi görüşme iddialarını henüz doğrulamış değil. Müzakerelerdeki en kritik konunun ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olduğu belirtiliyor.

PETROL STOKLARI ARTTI, EIA VERİLERİ BEKLENİYOR

Arz tarafında da hareketlilik sürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD'nin ham petrol stokları 31 Temmuz haftasında yaklaşık 2,7 milyon varil artış gösterdi. Piyasa aktörleri, gün içinde açıklanacak olan ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) resmi stok verilerine odaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Hürmüz Boğazı, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları üç gündür yükselişte - Son Dakika

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