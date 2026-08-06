Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasına dair değişen beklentiler, altın fiyatlarında son altı ayın en sert yükselişini beraberinde getirdi. Ons altın 4 bin 300 dolar barajını aşarken, gram altın da haftalık bazda ciddi bir prim yaparak 6 bin 500 lira sınırını geride bıraktı.

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI ATEŞLEDİ

Altın fiyatlarındaki bu sert yukarı yönlü hareketin temelinde Orta Doğu'daki olumlu haber akışı ve Amerika Birleşik Devletleri cephesinden gelen makroekonomik veriler yer alıyor. Orta Doğu'da yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerleme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılabileceği yönündeki güçlü beklentiler, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını 80 dolar seviyelerine kadar çekti. Enerji maliyetlerindeki bu gevşeme enflasyon endişelerini doğrudan hafifletirken, tüm gözler FED'in eylül ayında alacağı faiz kararına çevrildi.

Enflasyon baskısının azalmasıyla birlikte, FED'in eylül ayında olası bir faiz artırımına gideceğine yönelik piyasa beklentisi yüzde 80'lerin üzerinden hızla yüzde 55 seviyelerine kadar geriledi. Bu beklenti değişikliği Amerikan dolarının küresel çapta güç kaybetmesine yol açtı. Aynı dönemde ABD'nin iki yıllık tahvil getirisinin de önemli ölçüde düşmesi, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi hızla artırdı.

ALTIN YATIRIMCININ UZUN SÜRE SONRA YÜZÜ GÜLDÜ

Tüm bu makroekonomik gelişmelerin ışığında, ons altın dün günü yüzde 4,18 gibi dikkat çekici bir değer kazancıyla 4 bin 247 dolardan kapattı. Yeni günün ilk işlemlerinde ise ivmesini koruyan ons altın, son bir buçuk ayın en yüksek seviyesi olan 4 bin 302 doları test etti. Yurt içi piyasalarda ise gram altın yatırımcısının yüzü güldü. Geçtiğimiz haftayı 6 bin 172 liradan tamamlayan gram altın, yüzde 6 oranında değer kazanarak 6 bin 541 liraya ulaştı. Gram altın bu sıçrayışla son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

İŞTE GÜNCEL ALTIN RAKAMLARI

ONSTA DİRENÇ NOKTASI 4 BİN 390 DOLAR

Piyasada yaşanan bu ani ve güçlü yükselişin ardından analistler, yeni fiyat dengesinin nerede oluşacağına dair teknik seviyeleri de belirledi. Uzmanlara göre 4 bin 200 dolar seviyesi artık güçlü bir destek noktası olarak izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise ilk önemli direncin 4 bin 390 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Uzun vadeli trendin yönünü tayin etmesi açısından kritik görülen 200 günlük hareketli ortalama ise 4 bin 490 dolar seviyesinde bulunuyor.

5 BİN DOLAR SENARYOSU MASADA

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, Orta Doğu'da diplomatik bir uzlaşmaya yaklaşıldığına yönelik iyimserliğin altındaki yükselişi desteklediğini belirterek, bunun petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ve merkez bankalarının faiz artırma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi.

Sycamore, altının teknik görünümünde 200 günlük hareketli ortalamanın kalıcı biçimde aşılması halinde yükselişin güçlenebileceğini ve fiyatların 5 bin dolar seviyesine doğru yeni bir toparlanma sürecine girebileceğini ifade etti.