Amasya'da su, temmuz ayı boyunca ücretsiz olacak! Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İstanbul'dan gelen su talebini ise reddetti

3 yıldır Ramazan ayları ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatili süresince su ücreti almadıkları gibi bu yıl suyun tonunu 1 lira yaptıklarını hatırlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek temmuz ayı boyunca 45 binden fazla aboneden su ücreti almayacaklarını, kartlı su sistemi kullanan vatandaşların kartlarına da 25 ton su yükleneceğini açıkladı.

"BANA KALSA SUYU KOMPLE BEDAVAYA VERECEĞİM"

2021 yılı başında suyu yüzde 50 ucuzlattıklarını, şebeke suyunun tonunu şu an 1 liradan verdiklerine işaret eden MHP'li Mehmet Sarı, "Bana kalsa suyu komple bedavaya vereceğim. Lakin hukuktaki bazı kurallar buna müsaade etmiyor" diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı

"İSTANBUL'DAN 'KAMYONLA GELİP SU ALABİLİR MİYİZ?' DİYE SORUYORLAR"

Belediye Başkanı Sarı, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi: "Amasya'mızda 10 ton su 10 lira. İstanbul'da karşılaştığım sucular 'Kamyonla gelip su doldurabilir miyiz?' dediler. 'Dolduramazsınız' yanıtını verdim.

"HİDROELEKTRİK SANTARALİNDEN AYDA 2,5-3 MİLYON LİRA KAZANIYORUZ"

Ben matematiği de, tüccarlığı da iyi bilirim. Bu suya sadece kuyulardan 2,5 milyon lira elektrik ücreti ödüyorduk. Şimdi onu ödemiyoruz. Kaynağından geliyor. Ayrıca yeni hizmete giren hidroelektrik santralinden ayda 2,5-3 milyon lira arasında para kazanıyoruz. Yani oradan kazandığımız parayla ben Amasya'nın suyunu amorti ediyorum."

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİDEN SU ÜCRETİ ALINMIYOR"

Gümüşlü Mahallesi Muhtarı Asuman Topuz, bu yıl yağışların yüzleri güldürdüğü kentte kış döneminde Amasya Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinden bile su ücreti almadığını hatırlatırken, Toprak Kadın Girişimi Başkanı Döndü Olgun da "Yaz dönemi olduğu için suyu daha fazla harcıyoruz. Bu da normal şartlarda faturalara yansır. Ama Başkanımızın bu dönemde suyu bedava sunması bizi rahatlattı. En azından su faturası konusunda içimiz rahat" söyleriyle duygularını paylaştı. Suyun temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren esnaf Necati Apaydın ise, "Suyun tonu 1 lira. Para değil. Amasya'da su sudan ucuz. Şimdi de bir ay bedava. Bu Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın yaptığı bir jest" değerlendirmesinde bulundu.