Annesinin kaybolan altın dişlerine ödül koydu! Getirene 2 ton fındık hediye edecek - Son Dakika
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Annesinin kaybolan altın dişlerine ödül koydu! Getirene 2 ton fındık hediye edecek

12.09.2022 10:46

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Sait Karacı, bir süre önce hayatını kaybeden annesinin kaybolan 2 adet altın dişini arıyor. Altın dişlerin çalındığını söyleyen Karacı, dişleri getirene bu yılın mahsulü 2 ton fındığı vereceğini ifade etti.

Ordu'da yaşayan 56 yaşındaki Sait Karacı'nın annesi Behiye Karacı 7 Ağustos gecesinde vefat etti. Yaşlı kadının ağzında vefat etmeden önce bulunan 2 adet altın diş, iddiaya göre o gece ağzından alındı. Annesinin, çalındığını ileri sürdüğü altın dişleri bir aydan fazla bir süredir arayan ve olumlu bir sonuca ulaşamayan Sait Karacı, dişleri getirene bu yılın mahsulü olan 2 ton fındığı vereceğini belirtiyor.

"VEFAT ETMEDEN ÖNCE AĞZINDAYDI"

Sait Karacı, annesine vefat etmeden önce yemek yedirdiklerini ve altın dişlerinin durduğunu, vefat ettiği gecenin sabahında kaybolduğunu ifade ederek, "Annemin öldüğü gece saat 02.00-03.00 arasında dişleri çalınmış. Zaten 01.15 gibi annem vefat etti. Ölmeden önce dişler ağzındaydı, ablam ve ben yemeğini vermiştik. Hatta yemeğini vermeden önce dişlerin yatağın altındaydı ve konuşamadı, yastığın altında olduğunu söyleyince yıkayıp ağzına taktık, sonrasında da yemek yedirdik. O esnada altın dişleri ağzında duruyordu. Sonra vefat etti, aradan o kadar zaman geçti ancak dişler bize geri gelmedi. İki tane üst tarafta altın dişi vardı o zamandan bu yana kayıp" dedi.

"ÖLÜYÜ SOYMUŞLAR"

Annemin altın dişlerini bulana ve getirene bu senenin 2 tonluk fındık mahsulünü veriyorum" diyen Sait Karacı, "Ben o dişleri, anneme ait olduğu için mezarına koyacaktım, diş hatıra olsun diye saklanmaz. Bu dişleri getirene 2 ton fındığımı veriyorum. Eğer birisi çaldıysa, şeytana uyduysa geri getirsin. Çok para yapmaz, en fazla 2 bin TL yapar, ben kendisine 100 bin TL'lik fındık veriyorum. Kim aldıysa o altın dişlere mi kalmış, resmen ölüyü soymuşlar. Bir aydan fazla oldu halen ses yok, bu bende bir acı, burukluk olarak kaldı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Annesinin kaybolan altın dişlerine ödül koydu! Getirene 2 ton fındık hediye edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesinin kaybolan altın dişlerine ödül koydu! Getirene 2 ton fındık hediye edecek - Son Dakika
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