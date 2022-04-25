Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar! - Son Dakika
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Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar!

25.04.2022 17:36

Antalya'da koparana 80-120 bin TL arasında cezası bulunan kum zambaklarının kimliği belirsiz kişilerce koparılarak, yakıldığı öne sürüldü. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesinde bulunan kum zambakları kimliği belirsiz kişiler tarafından koparılarak, yakıldı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında bulunan ve bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambaklarının koparanlara ise 80 ile 120 bin TL aralığında para cezası uygulanıyor. Sahilde caretta ceratta ve kum zambakları için yıllardır gönüllü olarak nöbet tutan Güldane Şahin, koparılan kum zambaklarını cep telefonu ile kaydederek, yetkililere ihbarda bulundu. Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

Koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını koparıp yaktılar

"BU BÖLGEDE KATLİAM VAR"

Kum zambaklarının yakıldığını belirten Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, "Turizm sezonu başladığı için sahillerimizde bir takım olumsuzluklar rastlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi kum zambaklarımızın olduğu yer, aynı zamanda bakanlık tarafından korunan caretta üreme alanı. Levhasının bile bulunduğu bu bölgede katliam var. Biliyorsunuz kum zambakları da koruma altında carettalarımız da koruma altında. Şahıslar kendi önlerinde misafirlerini ağırlayabilecekleri plajı düzenleme adına gördüğümüz gibi bütün orada bulunan kum zambaklarımızı toparlayarak yakmışlar. Köklerini gösterdim, tamamen yanmamış hala daha dumanı tütüyor" dedi.

Koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını koparıp yaktılar

"ŞİMDİ VİCDANEN RAHATLAR MI?"

Kum zambaklarının tekrar yeşermeye devam edeceğini söyleyen Kayhan, "Şimdi vicdanen rahatlar mı? Bunu sormak istiyorum. Kum zambakları üzerlerinde yakıldı. Niye kepçe ile girildi? Çünkü bir daha çıkmamaları için köklerinden kazımaları gerekiyor. İçeride kalanlar mutlaka vardır ve doğa yine intikamını alıp doğal durumuna dönecektir. Kum zambaklarımız burada yeşermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını koparıp yaktılar
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Antalya, Alanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da koparmanın cezası 120 bin TL olan kum zambaklarını kopardılar! - Son Dakika
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