Ekonomi

Antalya'da yüksek faiz ve konut fazlalığı fiyatları düşürdü

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar:

"Fazla sayıda konut inşa ediliyor ama faiz çok yüksek olduğu için vatandaşımız ev alamıyor"

ANTALYA - Antalya'da 2024 yılı Haziran ayında 2 bin 638'i ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 340 konut satıldı. Antalya, Haziran ayında yabancılara satılan konut sayısında ise Türkiye sıralamasında ilk sırada yer aldı. 593 yabancıya satışın yapıldığı Antalya'da ev fiyatlarının düştüğünü belirten Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Düşüşün sebebi kredi faizlerinin yüksek olması. Antalya'da şu anda inşaat sektörü hızlandı, çok fazla sayıda konut inşa ediliyor ama faiz çok yüksek olduğu için vatandaşımız ev alamıyor. Alamayınca da konutlar satılamadığı için ev fiyatları düşüyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde Haziran ayında gerçekleşen konut sayılarına ilişkin istatistiği paylaştı. Konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 313 oldu. Antalya'da 2024 yılı Haziran ayında 2 bin 638'i ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 340 konut satıldı. Bu sayı Isparta'da 348'i ikinci el satış olmak üzere toplam 248, Burdur'da da 156'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 96 konut oldu.

Yabancılara konut satışında Antalya yine zirvede

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu. Yabancılara en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Ev arsa almak isteyenler dikkat

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, Antalya'nın yurt içi ve yurt dışında yaşayan birçok bölgeden göç aldığını ve göç durumunun da satışları olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Antalya'da ev fiyatlarının da düştüğüne dikkat çeken Çağlar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Antalya, yaşanılabilirlik açısından tercih edilebilir bir il olduğu için şu an da Antalya'ya göç devam ediyor. Satışlar da göçün etkisiyle artıyor. Antalya'da ev arazi alacak vatandaşlarımızın acele etmesi lazım, şu an da fiyatlar uygun. Uygun olmasının nedeni, kredi faizlerinin yüksek olması. Antalya'da şu an da inşaat sektörü hızlandı, çok fazla sayıda konut inşa ediliyor ama faiz çok yüksek olduğu için vatandaşımız ev alamıyor. Alamayınca da konutlar satılamadığı için ev fiyatları düşüyor. Faizler düştüğü an ev fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum, ev arsa almak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce almasının gerektiğini söylüyorum."

Yabancı vatandaşlar vergisiz emlakçılığa başladı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok sayıda yabancı vatandaşın Antalya'ya yerleşip ev aldıklarına değinen Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yabancı vatandaşların alım işini vergi vermeden ticarete dönüştürdüğünü ve bu konuda devletin denetimi artırması gerektiğini belirtti. Çağlar, "Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus ve Ukraynalı vatandaşlarımız, buradan ev alarak ikametgah ve oturma izinlerini aldı. Birçoğu Antalya'ya yerleşti. Bir tane ev almadılar, birden çok ev aldılar. Fahiş fiyata kiraya verdiler. Fahiş fiyata kira verdikten sonra Türk vatandaşları da yabancı vatandaşların etkisiyle kira fiyatlarını artırdı. Üç sene önce 1 milyon TL'ye aldıkları evi 5 6 milyona satıyorlar. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar, kendi aralarında WhatsApp grubu kurarak çok sayıda ev alıp satıyor, kiraya veriyor. Bir kuruş devlete vergi vermiyor. Bunlarla ilgili acilen denetlenme gelmesini istiyorum" diye konuştu.

"Her emlakçıyım diyene inanmayın"

Yabancı vatandaşlar dışında birçok şahsın emlak dolandırıcılığa başladığını kaydeden İsmail Çağlar, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Çağlar, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Emlakçı diye kendini tanıtan herkese inanmasınlar. Her gün çok sayıda telefon alıyorum, 'Senin emlakçın beni dolandırdı. Kapora istedi gönderdim, sonra ortadan kayboldu' diyorlar. Odamın kayıtlı listesine bakıyorum, emlakçı olmadığını ve bizzat kayıtlı olmadığını görüyorum. Vatandaşlar yıllardır biriktirdikleri yatırımları dolandırıcılara kaptırmasın, mutlaka oda kaydı, maliye kaydı, yetki belgesi var mı diye sorsun. Ofisine gidip, yetki belgesini mutlaka görsün, gördükten sonra sözleşme yapsın. Kayıt dışı oldukları için banka yolu ile bile parayı göndermiş olsa o insanları bir daha bulamıyoruz. Hem devletimize vergi vermiyor hem de emlakçının emeği çalınıyor, devletimizden bu konu hakkında da acil olarak denetleme yapmasını talep ediyorum."