Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine yüzde 20 civarında zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi.
Buna göre iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone 13'te ise başlangıç fiyatı 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.
iPhone 13 mini fiyatları
iPhone 13 fiyatları
iPhone 13 Pro fiyatları
iPhone 13 Pro Max fiyatları
Son Dakika › Ekonomi › Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk - Son Dakika