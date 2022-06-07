Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk - Son Dakika
Üye Girişi

Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk

07.06.2022 00:11

Teknoloji markası Apple, Türkiye'deki bütün ürünlerine hemen hemen yüzde 20 zam yaptı. Fiyat artışından birçok ürün etkilendi. Buna göre 128 GB depolama alanına sahip iPhone 13 fiyatı, 18.999 TL'den 22.499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL fiyatıyla 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

Apple'ın yeni MacBook Air, iOS 16, iPadOS 16, MacOS Ventura ve WatchOS 9'u tanıttığını Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği sonrası teknoloji devinin Türkiye'deki ürünlerine yüzde 20 civarında zam geldi. Fiyat artışından iPhone 11, iPhone 13, AirPods, MacBook Pro gibi birçok ürün etkilendi.

EN PAHALI İPHONE 41 BİN 799 TL

Buna göre iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı. iPhone 13'te ise başlangıç fiyatı 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli ise 41.799 TL ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max oldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

iPhone 13 mini fiyatları

  • 128 GB - 20.999 TL
  • 256 GB - 22.999 TL
  • 512 GB - 26.999 TL

iPhone 13 fiyatları

  • 128 GB - 22.499 TL
  • 256 GB - 24.499 TL
  • 512 GB - 28.499 TL

iPhone 13 Pro fiyatları

  • 128 GB - 29.999 TL
  • 256 GB - 31.999 TL
  • 512 GB - 35.999 TL
  • 1 TB - 38.799 TL

iPhone 13 Pro Max fiyatları

  • 128 GB - 32.999 TL
  • 256 GB - 34.999 TL
  • 512 GB - 38.999 TL
  • 1 TB - 41.799 TL
YORUMLAR
500
iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler! iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!

iPhone 13, Türkiye, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk - Son Dakika


Son Dakika
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement