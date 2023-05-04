Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geldi - Son Dakika
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Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geldi

04.05.2023 00:19

Akaryakıta son dönemde gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 30 kuruş düştü. İndirim ile motorin İstanbul'da 18 lira 46 kuruşa, Ankara'da 18 lira 82 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta bir indirim daha geldi. Motorinin fiyatı 1 lira 30 kuruş geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 18 lira 46 kuruş, Ankara'da 18 lira 82 kuruş, İzmir'de ise 18 lira 89 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri bayram edecek! Motorine indirim geldi - Son Dakika


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