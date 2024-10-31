Ardahan\'da Kavılca Buğdayı Etkinliği Düzenlendi

Ekonomi

Ardahan'da 13 bin yıllık genetiği ile oynanmamış kavılca buğdayından yapılan yemeklerin tanıtımı amacıyla "Buğdayın atası Ardahan kavılcası" etkinliği düzenlendi.

Doğal, sağlıklı ve lezzetli ata mirası kavılca buğdayını gelecek nesillere aktarmak, korumak ve tanıtımını yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı, Ardahan Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte ortak bir projeye imza attı. Proje yerel mirasımız olan kavılca buğdayının tanıtılması ve organik tarımda özellikle yerel çeşitliliğin kullanılmasını hedefliyor.

Kapantanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, ünlü şefler Türk Mutfak Sanatları Uzmanı (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Şef Ayvaz Akbacak, Tarım ve Orman Bakanlığı, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel ve diğer ilgililer katıldı.

Etkinlikte, yemek şeflerince açık alanda düzenlenen kavılca mutfağı ile kavılcadan yapılan yemek çeşitlerinin tanıtımı yapıldı. Ateşin üstüne konan kazanlarda pişen yemekler etkinliği takip edenlere ikram edildi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bugün Ardahan mutfağı için tarihi bir dönüm noktasıdır ve tarihe not düşelim" dedi.

Bingöl, "Artık Türkiye'de ve dünyada Ardahan mutfağının bir gerçekliği olacak. Ardahan artık kazdan ibaret olmadığını kadim bir şehir olduğunu ve yemek kültürünün çok güzel olduğunu hep birlikte tanıtacağız. Ardahan çok kısa zamanda bir gastronomi ve turizm şehri olacak" diye konuştu.

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel, bakanlık olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için çalıştıklarını, bunun için Ardahan'da olduğunu söyledi.

Başta valilik olmak üzere projeye katkı sunan ilgili kurumlara teşekkür eden Egesel, "Bu proje, yerel mirasımız olan kavılca buğdayının tanıtılması amacıyla yapıldı. Organik tarımda özellikle yerel çeşitliliğin kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu çeşitlerin çevreye, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretiminin yaygınlaştırılması için bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Bakanlık olarak 160 alt proje yürüttüklerini hatırlatan Egesel, "Bakanlık olarak organik tarımın yaygınlaştırılması için hem tüketicilerin bilinçlendirilmesi hem de üreticilerimizin üretim sistemlerini öğrenmesi ve sertifikalı üretimi yaygınlaşması için çeşitli projeler yürüttük. Bugün Ardahan'da ise gastronomi ile ilgili yapılan çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu projeyle üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan zinciri yer alıyor. Bu çalışmalarımızı illerdeki müdürlüklerimiz ile yürütüyoruz" diye konuştu.

"Ardahan yöresine ait ürünleri Türk gastronomisine kazandırmayı amaçlıyoruz"

Projeyi destekleyen SERKA Koordinatörü Nurullar Karaca da ürünün tanıtımı ve pazarlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu ürünün tanıtımı amacıyla yola çıktık. Paydaşlarımızla birlikte Türkiye'nin en önemli şeflerini Ardahan'a getirerek bu üründen yapılan Ardahan yöresine ait ürünleri Türk gastronomisine kazandırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca ilimizin ve bölgemizin tanıtımı da bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Sadece un olarak değil, diğer ürünlerde de piyasada yerini almasını amaçlıyoruz. Organik bir ürün olarak raflarda yerini almasını istiyoruz" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, "Ardahan'ımızın tanıtımına, gelişmesine katkıda bulunan böyle bir çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çölyak hastalarının çokça tercih ettiği bir buğday. Diliyoruz ki yeniden bölgemizden başlayarak, ülkemizde tüketilen, insan sağlığı için çok önemli bir besin kaynağı olan kavılca buğdayımızı hak ettiği yere getireceğiz. Ardahan çok genç bir il olduğu için komşu illerimiz yürüyerek gelişmelerini devam ettirebilirler ama Ardahan'ın koşmaya ihtiyacı var. Çünkü 1992 yılında il olduğumuz için şimdi kendi kimliğimizi; mutfağımızdan, folklorumuzdan, sanayimizden, müziğimizden, halk oyunlarımızdan ve giysilerimizden, yani hepsiyle bir kent kimliğimiz, bizim biz olduğumuzu hep birlikte vücuda getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ARDAHAN