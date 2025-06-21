AROYA Cruises İstanbul'dan Seferlere Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

AROYA Cruises İstanbul'dan Seferlere Başlıyor

21.06.2025 11:38
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ARoya Cruises, İstanbul'dan Akdeniz seferlerine başlayarak Türkiye'yi deniz turizminde öne çıkaracak.

Cruise Saudi Pazarlamadan Sorumlu İcra Direktörü Turky Kari, Türkiye, Avrupa, Körfez ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan'dan birçok misafirin İstanbul'u ve Türkiye'nin diğer muhteşem destinasyonlarını görmesini planladıklarını belirterek, "İstanbul, sadece kruvaziyer turizmi için değil bölgesel anlamda da muhteşem bir merkez." dedi.

AROYA Cruises, Doğu Akdeniz seferlerine haziran ayı sonunda İstanbul Galataport'tan başlayarak Türkiye, Yunanistan ve Mısır'ı kapsayan 6 ve 7 gecelik rotalarla seferler düzenleyecek.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) portföyünde yer alan ve Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ilk Arap kruvaziyer markası olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan'ın kültürel mirasını modern kruvaziyer standartlarıyla birleştiren ve yıl boyunca kesintisiz hizmet verecek şekilde planlanan gemi, misafirlerine iyi bir deneyim sunmayı ve sektörde yeni perspektif oluşturmayı hedefliyor.

Suudi Arabistan, AROYA Cruises markasıyla yalnızca yerel turizmi canlandırmakla kalmayıp aynı zamanda ülkeyi deniz turizminde dünya sahnesine taşıyacak önemli bir girişimi hayata geçirmiş bulunuyor.

Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'i kapsayan özel rotalarla misafirlerini ağırlayan AROYA Cruises'in durakları arasında Türkiye'de Bodrum, Kaş ve Marmaris, Yunanistan'da Mikonos, Rodos, Girit ve Atina, Mısır'da da İskenderiye yer alıyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Galataport İstanbul ve Suudi kruvaziyer şirketi AROYA Cruises'tan yöneticilerin katılımıyla Galataport İstanbul'da tanıtım ve plaket takdim etkinliği düzenledi.

"Türkiye'nin çeşitli destinasyonlarındaki ekiplerle işbirliği yaparak turizmi geliştirmeyi hedefliyoruz"

Turky Kari, AA muhabirine, Galataport İstanbul'u ana liman seçtiklerinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Galataport İstanbul'dan daha iyi bir yer bulamazdık." dedi.

Hem Türk halkı için hem de Suudi Arabistan'dan gelen misafirler için iç turizmi canlandırma ve turizm sektörüne ekonomik katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Kari, "Bu bağlamda İstanbul'daki ve Türkiye'nin çeşitli destinasyonlarındaki ekiplerle işbirliği yaparak turizmi geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kari, Türkiye, Avrupa, Körfez ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan'dan birçok misafirin İstanbul'u ve Türkiye'nin diğer muhteşem destinasyonlarını görmesini planladıklarını dile getirerek, "İstanbul, sadece kruvaziyer turizmi için değil bölgesel anlamda da muhteşem bir merkez. AROYA Cruises gemisiyle yaklaşık 2 bin misafirle İstanbul'a geldik. Eminim ki İstanbul'da yaz tatillerinin keyfini çıkaracaklardır." diye konuştu.

"İstanbul'a ulaşıp farklı bölgelere gitmek başlı başına heyecan verici"

Türkiye'nin farklı destinasyonlarının yanı sıra Mısır ve Yunanistan'ı da kapsayan turlarla misafirleri ağırlamayı hedeflediklerini belirten Turky Kari, 28 Haziran'da başlayacak sezon için misafirleri şimdiden büyük bir memnuniyetle beklediklerini söyledi.

Kari, şimdiden birçok misafirin rezervasyon yaptırdığını dile getirerek, "Körfez ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Umman'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan ve elbette Türkiye'den pek çok kişi geliyor." şeklinde konuştu.

Kruvaziyer turizmi açısından bakıldığında da İstanbul'un önemli bir merkez konumunda olduğunu belirten Kari, "Buraya gelirken Bodrum'dan ve Kaş'tan geçtik, gerçekten harika destinasyonlar. Elbette İstanbul'a ulaşıp farklı bölgelere gitmek de başlı başına heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

Kari, güzergahlarında 7 ve 6 gecelik programların bulunduğunu kaydederek, "Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Galataport İstanbul'dan yola çıkarak hem yerel hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bir yolculuk yapacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyız." dedi.

"Türkiye'nin sektördeki hedeflerini tutturması daha kolaylaştı"

Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, ülkeye kruvaziyer gemilerinin artık daha fazla gelmeye başladığını belirterek, Türkiye'nin sektördeki hedeflerini tutturmasının daha da kolaylaştığını söyledi.

Tavas, Türkiye'nin hem Karadeniz'e hem Akdeniz'de limanı bulunan tek ülke olduğuna işaret ederek, "Türkiye, zaten bütün limanlarıyla aslında bir turistin ihtiyacı olan her şeye sahip. Kruvaziyer yolcuları, özellikle baştan sona bir deneyim istiyor." dedi.

Galataport İstanbul'un işbirliklerinin sektörün gelişmesi için çok kıymetli olduğunu belirten Tavas, "Çünkü turistler baştan sona bir deneyim istiyorlar. Uçağa binip eşsiz bir deneyimle İstanbul'a ulaşıyorsunuz. İstanbul'a ulaştığınızda dünyanın en güzel havalimanlarından birinde karşılanıyorsunuz. Oradan geldiğiniz yerde Galataport İstanbul." diye konuştu.

Tavas, Galataport İstanbul'un sadece kruvaziyer gemileri için değil Türkiye'deki herhangi bir turistin aslında olmak istediği destinasyon haline geldiğine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Akdeniz limanlarında çok fazla rekabet var. Bu rekabetle baş edebilmek için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gerçekten de o pastadan büyük pay almak çok önemli. Belki önümüzdeki dönemlerde de bu gelen gemiler için de rekabet unsurunun bir parçası da maliyet olduğu için devletimizin belirli geçiş indirimleriyle ya da teşvikleriyle bu sayıyı hedeflerimizin daha da üstünde arttırmak bence çok olası bir şey."

"Bir ana liman yolcusunun 400-450 dolar günlük harcaması oluyor"

Erdem Tavas, bir geminin yolculuğuna bir yerden başlayıp o yerde bitirmesinin o bölgeyi ana liman yaptığını söyledi.

Tavas, "AROYA da Akdeniz'in çok önde gelen limanlarını geride bırakarak Galataport İstanbul'u ana limanı olarak seçti. Bu, bizim için çok gurur verici bir şey. Biz burada çok fazla dünyadan yolcu gemisini ağırlıyorduk, Suudi Arabistanlı kardeşlerimizi de burada ağırlayacak olmamız bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Tavas, geçen seneye göre ana liman yolcu sayısının yüzde 134 arttığını belirterek, "Bu, çok ciddi bir artış. Aynı zamanda yolcu sayımızı da yüzde 46 artırarak bu sene sadece İstanbul'da 600 bin yolcuyu ağırlıyor olacağız. Bunun 90 bini AROYA'dan oluşuyor." açıklamasını yaptı.

AROYA'nın hem İstanbul'a hem Türkiye'ye turizm anlamında katkısının çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Tavas, "Çünkü ana liman olmak, aynı zamanda ekonomiye de çok büyük katkı sağlıyor. Ana liman olarak gelen bir yolcu, normal bir yolcunun 6-7 katı daha fazla para harcıyor yani bir yolcunun 400-450 dolar günlük harcaması oluyor ki bu da ülke ekonomisine aslında çok büyük bir katkı olarak söylenebilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AROYA Cruises İstanbul'dan Seferlere Başlıyor - Son Dakika

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