ASELSAN, 50. yaşında Türkiye'nin en değerli şirketi olarak KKTC'de - Son Dakika
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Ekonomi

ASELSAN, 50. yaşında Türkiye'nin en değerli şirketi olarak KKTC'de

ASELSAN, 50. yaşında Türkiye\'nin en değerli şirketi olarak KKTC\'de

ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ambargolara verilmiş en iyi cevaplardan biri olduğunu belirterek, "Kuruluşumuzun 50. yılında, kuruluşumuza vesile olan bu topraklarda Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz.

04.05.2025 11:15
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ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, ASELSAN'ın Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ambargolara verilmiş en iyi cevaplardan biri olduğunu belirterek, "Kuruluşumuzun 50. yılında, kuruluşumuza vesile olan bu topraklarda Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Akyol, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, KKTC'ye 11. TEKNOFEST için geldiklerini, Bakü'nün ardından TEKNOFEST heyecanının gönül coğrafyalarında adım adım yayıldığını söyledi.

Etkinliğe KKTC nüfusuna oranla gerçekten inanılmaz bir katılım olduğuna işaret eden Akyol, "Tekil ziyaretçi sayısı 120 bini geçmiş durumda, artarak devam ediyor. Dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi'ne Türkiye'de ve Azerbaycan'da olduğu gibi KKTC'de de sahip çıkıldığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"ASELSAN'ı büyütmeye devam edeceğiz"

Akyol, bu etkinliğin KKTC'de düzenlenmesinin ASELSAN için ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, şirketlerinin hikayesinin Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında alınan derslerle başladığını belirtti.

Bu şirketi, ambargolarla yaşanan sıkıntılardan alınan derslerle 1975 yılında 4 mühendisin kurduğunu anımsatan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şirket bugün dünyanın 20 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Fiziki olarak 92 ülkeye ihracat yapmayı başardık, 12 binden fazla çalışana ulaştık. Kuruluşumuzun 50. yılında, kuruluşumuza vesile olan bu topraklarda Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz. Oyun değiştirici bütün faaliyetlerimiz, ürünlerimiz genç bir mühendis kadrosu ve teknik ekiple yürütülüyor. Bugün şirketimizin yaş ortalaması 33. Geleceğin teminatı olan yeni nesiller de burada yetişiyor. Burada binlerce insan, binlerce genç, çocuk bir sonraki bayrağı devralmak üzere çalışıyor. Gerçekten bu teknoloji ateşinin bu coğrafyalarda tutunduğunu görmek bizi memnun ediyor. Biz ASELSAN'ı büyütmeye devam edeceğiz."

"Barış ve istikrarı temin edecek çözümleri sunmaya devam edeceğiz"

Akyol, Türkiye'nin teknoloji hamlesine ve ekonomisine katkı sunduklarını bildirerek, seri üretim kapasitelerini artırmaya yönelik büyük yatırımları olduğunu aktardı.

Yeni teşvik paketiyle başladıkları yatırımlarına işaret eden Akyol, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece bu 4 ayda 500 ilave yeni istihdama ulaştık. Dünyanın çok değişik coğrafyalarında ürünlerimiz, çözümlerimiz yer alıyor. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kurulmuş, Türkiye'nin teknoloji devi olan ASELSAN'ı ikinci 50 yılda küresel bir marka yapmak üzere ekiplerimizle çalışıyoruz. Buralarda zamanında ambargolara verilmiş en iyi cevaplardan biridir ASELSAN. O iradeyle yolu açılan ASELSAN, son dönemde özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararlı adımlarla daha hızlı bir büyüme performansıyla bugün dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olmayı da başarmıştır. Yeni dönemde gerek KKTC'de gerek Türkiye'de gerek dünyanın bütün coğrafyalarında dostlarımıza güven sunmaya, barış için teknoloji ve ürün geliştirmeye, barış ve istikrarı temin edecek çözümleri sunmaya devam edeceğiz."

AA'ya teşekkür

Akyol, tüm bu faaliyetlerinde AA'nın ana partner olduğuna işaret ederek, AA'nın, bu teknoloji ateşinin yayılmasına aracılık eden, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne bu misyonu üstlenen bir kuruluş olduğunu söyledi. Akyol, bütün her yerde omuz omuza aynı misyonu güttükleri AA'nın bütün çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASELSAN, 50. yaşında Türkiye'nin en değerli şirketi olarak KKTC'de - Son Dakika

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