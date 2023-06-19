Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu İkinci Toplantısını Yapacak

19.06.2023 00:09

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

TÜİK TEMSİLCİLERİ VERİ VE RAPORLARINI SUNACAK

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

İŞVEREN "DENGE", İŞÇİ TARAFI İSE "GÜNÜN ŞARTLARI" DİYOR

Geride kalan süre boyunca işçi ve işveren tarafı, henüz rakam telaffuz etmemekle birlikte kamuoyu önünde görüş ve beklentilerini dile getirdi. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, daha önce yaptığı açıklamada, görüşmelerin hızlı bir şekilde ve üçlü mutabakatla tamamlanmasını istediklerini belirterek, "İstihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli, çalışanın da işverenin de beklentisini dikkate alan bir tutarın belirlenmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK-İŞ heyeti adına konuşan Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise "Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

RAKAMIN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

500 DOLAR FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız" diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.

İŞVEREN VE İŞÇİ KESİMİ ARASINDA 2 BİN TL'LİK FARK VAR

İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri.

MASADAKİ RAKAM KULİSLERE GÖRE 11 BİN 50 LİRA

Hükümetin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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