Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı

Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı

Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklaması ile birlikte birçok kalemin de tutarları değişti. En düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira olurken; GSS primi aylık 781 lira oldu.

24.12.2024 21:28
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Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı açıkladı.17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yıl için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte işsizlik maaşı ile Genel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası ücretleri de zamlandı.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI 10 BİN OLDU

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Geçen yıl işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL olarak uygulanıyordu. Bu yıl zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL oldu.

GSS PRİMİ ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammınardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI EN AZ 26 BİN LİRA OLDU

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

BES KESİNTİSİ 780 LİRAYA ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak belirlenmiş oldu.

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI DA ARTTI

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL oldu.

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı ile hepsi değişti! İşte yeni GSS primi, İşsizlik maaşı ve kıdem tazminatı - Son Dakika

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