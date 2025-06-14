ASKON'dan Müreffeh Yarın Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON'dan Müreffeh Yarın Vurgusu

14.06.2025 19:04
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ASKON Genel Başkanı Aydın, müreffeh yarınlar için daha çok çalışacaklarını belirtti.

ASKON Genel Başkanı Aydın: "Müreffeh yarınlara ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız"

KAYSERİ - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın; "Biliyoruz ki; 'Gerçek rekabet; kan ve gözyaşıyla değil, alın teri ve üretimle olur'. Hak, adalet ve üretim temelli düzenler; tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirecektir. İnşallah müreffeh yarınlara ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız" dedi.

Kayseri'nin tarihi miraslarından biri olan ve dünya ticaret tarihinin altın sayfalarında yer alan Kültepe; son yıllarda sadece arkeolojik bir değer olmanın ötesine geçerek, iş dünyasını buluşturan önemli bir merkez haline geldi. 2017 yılında iş insanı Ali Özcan'ın öncülüğünde başlatılan Kültepe Ekonomi Zirvesi, her geçen yıl büyüyerek ulusal çapta dikkat çeken bir platforma dönüştü. Ali Özcan'ın '1, 2, 3, 4, 5...' diyerek başlattığı ve 50'ncisine ulaşma vizyonuyla şekillenen zirve, her yıl daha geniş katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik yalnızca ekonomik konuların konuşulduğu bir buluşma değil; aynı zamanda Kayseri'nin kültürel ve tarihi değerlerinin de ön plana çıkarıldığı bir vitrin olarak değerlendiriliyor. Zirvenin bir sonraki hedefi ise Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2026-2027 yıllarının 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ASKON Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali Özcan; yıllar önce hayalini kurduğu bu vizyonun adım adım gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bugün düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katılan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın; ASKON olarak Kültepe Ekonomi Zirve'sinin yanında Türkiye genelinde ve yurtdışında sektör odaklı pek çok zirve düzenleyerek kamu iş dünyasını bir araya getirdiklerini söyledi. Aydın; "Bunlardan biri, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle Samsun'da hayata geçirdiğimiz Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'dir. Sağlık alanında bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Samsun'umuzda gerçekleştirdiğimiz bu zirve, uluslararası nitelik kazanarak küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir. Diğer bir zirvemizde Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle Konya'da gerçekleştirdiğimiz Çatalhöyük Milli Tarım Zirvesi'dir. Bu zirve ile tarımda yerlileşme, gıda güvenliği ve kırsal kalkınma konularını masaya yatırarak çok kıymetli çıktıların elde edilmesine vesile olduk. Ayrıca Amerika'da yaklaşık 1500'e yakın iş insanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Trend & Trade zirvemizle kıtalar arası ticareti de güçlü bir şekilde desteklediğimizi belirtmek istiyorum. ve inşallah yine New York'ta birleşmiş milletler toplantısıyla aynı dönemde üçüncüsünü hayat geçiriyor olacağız. Bu çalışmalarla birlikte bir kez daha altını çiziyoruz ki ASKON, yalnızca bir iş dünyası STK'sı değil, aynı zamanda bir fikir ve gelecek inşa merkezidir. Unutmayalım ki; uygarlığın gerçek ölçüsü, ne nüfus çokluğu, ne şehirlerin büyüklüğü, ne de üretim miktarıdır. Gerçek ölçü, o ülkenin yetiştirdiği insanların niteliğidir" dedi.

"Güçlü ve müreffeh yarınların Türkiye'sini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

ASKON olarak müreffeh yarınlara ulaşmak için daha çok çalışacaklarını ifade eden Genel Başkan Orhan Aydın; "ASKON olarak bizler de bu bilinçle nitelikli çalışmalarımızla güçlü ve müreffeh yarınların Türkiye'sini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Pandemi sonrası dönemde artan savaşlar ve küresel gerilimler, ekonomileri korumacı politikalara yönlendirmiş; bu da büyümede yavaşlamaya ve belirsizliklerin artmasına yol açmıştır. Tüm bu olumsuz şartlara ve yaşadığımız büyük deprem felaketine rağmen, Türkiye ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde reel olarak yüzde 2 büyüme kaydederek, kesintisiz 19 çeyrektir büyüme başarısını sürdürmektedir. Yine bakanımızın da açıkladığı üzere, Mayıs ayı ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları aşmış, yıllık bazda yüzde 2,7 oranında artış göstermiştir. Bu başarı, bakanlığımızın dinamik çalışmaları ile ihracatçılarımızın azmi ve gayreti sayesinde mümkün olmuştur. Buradan iş dünyası adına bakanımıza ve tüm bakanlık kadrolarına en içten şükranlarımızı sunuyorum. Eximbank finansmanlarından, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm desteklerine; pazar yeri programlarından markalaşma stratejilerine kadar sunulan tüm teşvikler sayesinde Türkiye artık yalnızca üreten değil, küresel markalar çıkaran bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kültepe'nin taş tabletlerinden bugünün blok zincir teknolojisine uzanan süreçte, ticaretin temelinde her zaman şeffaflık ve güven yatmıştır. Bugün dünya ne yazık ki büyük güçlerin çatışma sahasına dönmüş durumdadır. Bir yanda Rusya- Ukrayna savaşı, diğer yanda Amerika'nın küresel yayılmacı politikaları, en dramatik örneğiyle İsrail'in Gazze'de yürüttüğü insanlık dışı saldırılar. İşte tam da bu noktada; barışı önceleyen, mazlumların hamisi olan, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel adaleti savunan bir Türkiye ve onun kararlı liderliği tüm insanlık adına umut ışığıdır. Bizler iş dünyası olarak bu duruşu destekliyor, cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Zira biliyoruz ki; 'Gerçek rekabet; kan ve gözyaşıyla değil, alın teri ve üretimle olur'. Hak, adalet ve üretim temelli düzenler; tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirecektir. Bu duygularla inşallah müreffeh yarınlara ulaşmak için her zamankinden daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın Kültepe ekonomi Zirvesi'nde; 2025 yılının ilk 5 ayında 1 milyar 222 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kayseri'de bu zirve ile ekonominin farklı cephelerini de konuşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Orhan Aydın, Ekonomi, Kültür, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan Müreffeh Yarın Vurgusu - Son Dakika

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