ASRİAD Hakkari'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

ASRİAD Hakkari'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendirecek

ASRİAD Hakkari\'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendirecek
17.07.2025 23:04
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ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız, Hakkari'de huzur ortamını vurgulayarak bölgede yatırım fırsatlarını duyurdu.

ASRIN İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Cemil Yıldız, Hakkari'de yaptığı konuşmada, bölgede huzur ve kardeşlik ortamının hakim olduğunu belirterek, "Hakkari'de, Van'da, Batman'da yatırım için ciddi fırsatlar var. İstanbul'daki iş insanları olarak bizler bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Tekstil yatırımlarımızı Mısır'a taşıyacağımıza, Suriye ve Hakkari'ye taşırız. Biz iş dünyası olarak bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine katkı sunmaya hazırız" dedi.

Türkiye genelinde 19 şubesi olan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, kurucu Onursal Başkanı Adnan Danışman ve beraberindeki 28 kişiden oluşan iş insanları çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Heyet, ilk olarak Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti. Daha sonra Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret eden ASRİAD heyeti, ziyaretleriyle ilgili Öğretmen Evindeki toplantı salonuna geçti. Buradaki toplantıya HTSO Başkanı Taş, Yüksekova- Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Hakkari- Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, STK temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.

'BÖLGEDE GÜZEL BİR KARDEŞLİK VE BARIŞ ORTAMI VAR'

Toplantıda konuşan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, bölgede bir kardeşlik ve barış ortamının olduğunu dile getirerek, "Halkın arasına nifak sokmak isteyen insanların uydurduğu yalanları bir kez daha yerinde müşahede ettik. Biz buraya neler yapmalıyız diye düşünmeye başladık. 2 bin 500'e yakın üyemiz var. Çok titiz davranıyoruz. FETÖ'nün hain darbe girişiminden sonra iş adamları olarak titiz davranmaya başladık. 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte bölgede birlikte neler yapabileceğimizin ltını çizmek, somut olarak ne ortaya koyabileceğimizi düşünmeye, tartışmaya ve beyin fırtınaları yapmaya başladık. Bugün de aynı amaçla buradayız. Küresel güçlerin Türkiye'de oynamış olduğu oyunları hep birlikte açığa çıkarmak, ortadan kaldırmak için hükümetimiz, bizler, hepimiz büyük çabalar sarf ediyoruz" dedi.

'HAKKARİ, VAN, BATMAN VE GÜNEYDOĞU'YA YATIRIM YAPMAK İSTİYORUZ'

ASRİAD olarak Hakkari'ye, Van'a, Batman'a, Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya yatırım yapmak istediklerini anlatan Yıldız, "Biz İstanbul'da özellikle tekstilde, inşaatta ve hizmet sektöründe çalıştıracak insan bulamıyoruz. Ama Sayın Valim burada çalışacak insanlardan, iş isteyen insanlardan bahsediyor. Sayın Valimin yönetiminde biz İstanbul ASRİAD Şubesi olarak bunu çözebiliriz. Tekstili Mısır'a taşıyacağımıza, Suriye'ye taşırız, Hakkari'ye taşırız. Biz niye hayvancılık teknoparkı kurmuyoruz? Niye geliştirmiyoruz? 'Terörsüz Türkiye' devletin işi, Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, istihbaratımızın, askerimizin, polisimizin işi ve onların buradaki temsilcisi Sayın Valimizin işi. İstanbul'daki iş insanları olarak bizler bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Biz iş dünyası olarak bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine katkı sunmaya hazırız. ASRİAD Türkiye genelindeki 2 bin 500 üyesiyle bölgeye istihdam ve üretim alanında katkı sağlamak için çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cemil Yıldız, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hakkari, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASRİAD Hakkari'de Yatırım Fırsatlarını Değerlendirecek - Son Dakika

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