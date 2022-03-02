Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı - Son Dakika
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Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

02.03.2022 12:39

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisinin 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battığı bildirildi.

Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.

YAKIT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamayla, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu.

Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanması'nın da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi.

4 Bin lüks araç taşıyan dev gibi Atlas Okyanusu'nda battı

YENİ ÜRETİME BAŞLANDI

Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını açıkladı.

Dev gemi 13 gündür sürükleniyordu! 4 bin lüks araç, okyanusun dibini boyladı
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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı - Son Dakika


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