ATO Başkanı: Türkiye-Özbekistan ticaret hedefi gerçekçi

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Özbekistan arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hedefinin gerçekçi olduğunu bildirerek, "Özbekistan'la ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine tüm gücümüzle katkıda bulunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vahabov, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son yıllarda ilerlediğini, iki ülke arasında yatırım ve işbirliği zeminini oluşturmak üzere çok sayıda anlaşma imzalandığını aktardı.

İş dünyalarının, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesinin önemli olduğunu belirten Baran, "İki ülke arasındaki bu sıcak yaklaşım ve rakamların gösterdiği ivme, cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu 10 milyar dolarlık hedefin gerçekçi ve ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. ATO olarak biz bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye, Özbekistan'la ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesine tüm gücümüzle katkıda bulunmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde iki ülke dış ticaretinin 1 milyar dolar düzeyinde olduğunu hatırlatarak, karşılıklı ziyaret ve temaslarla Türkiye ile Özbekistan arasındaki dış ticaretin 3 milyar doları aştığını aktardı. Baran, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde de işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

Kuyumculuk ve inşaat sektöründe iş birliği talebi

Vahabov da ülke olarak ekonomik gelişimi sağlamak üzere çalışmalar yürüttüklerini, kuyumculuk sanayisini ve inşaat sektörünü geliştirmek üzere Türk reel sektörüyle işbirliği yapmak ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Özbekistan'da organize sanayi bölgesi (OSB) inşa edilmesini istediklerini aktaran Vahabov, Türkiye'den OSB'lerin nasıl kurulup, yönetildiği konusunda bilgi talep ettiklerini kaydetti.

Vahabov, ülkesinde spor ayakkabısı başta olmak üzere deri sanayisi ürünlerine de ihtiyaç olduğunu belirterek, ülkelerine bu alanda yatırım yapmak isteyen olursa uygun faizli finansman desteği sağlanabileceğini bildirdi. Vahabov, 80 milyon nüfuslu ülkenin bu alanda iyi bir pazar olacağına işaret etti.