Avrupa Birliği'nden Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Birliği'nden Araban Sarımsağı Hasadı Başladı

Avrupa Birliği\'nden Araban Sarımsağı Hasadı Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinin simgesi olan coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının hasadı başladı. Aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle dikkat çeken sarımsak, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, bu yıl daha fazla verim alacaklarını belirtirken, üretici Ercan Akkaya ise Araban bölgesine Türkiye'nin 81 ilinden talep olduğunu söyledi.

02.05.2024 11:37
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Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescilli "Araban sarımsağı"nda hasat başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinin simgesi olan sarımsak, aroması, lezzeti ve diş büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

Gastronomi kentinde yemeklerin lezzetli olmasındaki en büyük etkenlerden birisi olan sarımsak, Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, verimin yüksek olması da üreticilerin yüzünü güldürüyor.

70 bin tonu aşacak

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, AA muhabirine, Türkiye'de sarımsak denilince akla Gaziantep ve Araban'ın geldiğini söyledi.

Yörede "beyaz altın" olarak nitelenen sarımsak hasadının verimli şekilde başladığını belirten Karayılan, şunları kaydetti:

"Bu bereketli topraklar, bereketli ellerle buluşunca bambaşka bir hava alıyor. Bugün beyazlara bürünmüşüz, sarımsakların içerisinde yeşillere bürünmüşüz ve Avrupa Birliği tescili almış olan şifa kaynağı sarımsağın hasadındayız. Sadece Araban'da 22-23 bin dekar alanda sarımsak yetiştiriciliği yapılıyor. 2023 verilerine göre 40 bin dekar alanda 70 bin ton sarımsak elde edilmişti. Bu sene de inşallah bundan daha verimli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah bu yıl daha fazla verim alacağız."

Karayılan, "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" deyimini anımsatarak harmanda iz bırakmaya geldiklerini, şu an pazarda 20 liradan satılan ürünün ekim yapan çiftçiye çok ciddi kar bıraktığını açıkladı.

81 ilden talep var

Baba mesleği olarak 35 yıldır sarımsak üretip sattıklarını anlatan üretici Ercan Akkaya da 10 sene Kahramanmaraş'ın Narlı bölgesinde, 25 senedir de Araban ilçesinde ekim yaptıklarını dile getirdi.

Araban sarımsağının tescil edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Akkaya, "Sarımsağa antibiyotik olarak talepler artmaya başladı. Bu sene Araban bölgesine Türkiye'nin 81 ilinden talep var, hem çiftçi hem işçi mutlu. Biz kendi üretimimizi Adana, Mersin, İstanbul, Aydın, Konya, Antalya başta olmak üzere birçok bölgeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Birliği'nden Araban Sarımsağı Hasadı Başladı - Son Dakika

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