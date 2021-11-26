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Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü! - Son Dakika

Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü!

26.11.2021 10:33

Adli yardım görevlendirmeleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde % 8'e düşürüldü. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avukatlık ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu oran halen yüzde 18 seviyesinde bulunuyor. Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DE GÜNCELLENMİŞTİ

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesi de geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için 675, takip eden her saat için 405 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1405, izleyen her saat için 695 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde 1030, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 1350, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 4 bin 100 lira avukatlık ücreti alınacak.

ULUSLARARASI YARGI DURUŞMASINDA 24 BİN LİRA ÖDENECEK

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 13 bin 875, duruşmalı işlerde 24 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Ceza soruşturma evresindeki işler için 1550, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 2 bin 175, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 2 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 5 bin 100, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 10 bin 250 lira avukatlık ücreti alınacak.

YARGITAY'DA İLK DERECE DAVALAR İÇİN 7 BİN 425 LİRA ÖDENECEK

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 7 bin 425 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 3 bin 815 lira avukatlık ücreti ödenecek. Tarifeyle diğer yargı yerlerindeki iş ve işlemler ile diğer hukuki yardımlar karşılığında ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Avukatlık asgari ücret tarifesi şöyle:

Asgari Ücret, Yargıtay, Gazete, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avukatlık hizmetlerinde KDV % 8'e düşürüldü! - Son Dakika Ekonomi


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