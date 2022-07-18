Ayçiçek tarlalarına "çayır tırtılı" tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı - Son Dakika
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Ayçiçek tarlalarına "çayır tırtılı" tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı

18.07.2022 12:37

Trakya'da binlerce alanda ekili ayçiçeği tarlaları "çayır tırtılı" istilası tehlikesiyle burun buruna kaldı. Bitkinin kökünden başlayarak yaprak ile çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle havadan dronla ilaçlama çalışması yapıldı. Uzun uğraşlar sonunda süreç kontrol altına alındı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oldu. Konuyla ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü mesaiye başlayıp, tarlalarda inceleme yaptı. Ekipler, üreticileri tırtıla karşı acil dronla havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tırtıl istilası hakkında açıklama yaptı. "Yapılan incelemeler neticesinde, zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden, kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerimizin tarlalarında yapılan kontrollerde önerilen deltamethrin 25 gram etken maddeli ilaçların zararlıyı tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir" dedi.

800 bin ton ayçiçek tehlikedeydi! Üç ilimizi istila eden tırtıl istilası kontrol altına alındı

"TRAKYA'YI AFET BÖLGESİ İLAN EDİN"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trakya'da ki çayır istilası için açıklama yaptı. "Bu bölgenin doğal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Sayın Bakan Ankara'dan çık, nasıl orman yangınlarına gidiyorsanız, çizmeleri çekin gelin Tekirdağ'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, ayçiçek tarlalarındaki Trakaya'da ki sarı gelinin gelin vaziyetini görün" dedi.

800 bin ton ayçiçek tehlikedeydi! Üç ilimizi istila eden tırtıl istilası kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de ayçiçeği zararlısı çayır tırtılına karşı yapılan mücadelenin başarılı olduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi. Üreticilerle bir araya gelen Aksal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

800 bin ton ayçiçek tehlikedeydi! Üç ilimizi istila eden tırtıl istilası kontrol altına alındı

Kara ekipmanları ve dron ile ilaçlamaların yapıldığını vurgulayan Aksal, "Trakya bölgesinde ayçiçeği ekili alanlarda tespit edilen çayır tırtılı istilasından ilimiz genelinde köylerimiz etkilenmişti. İlk andan itibaren ilgili kurumlarımızın, yetkililerin çalışmaları ve çiftçilerimizin yoğun gayretleri ile gerek kara ekipmanları gerek havadan dron desteğiyle yapılan müdahale sonucu süreç kontrol altına alınmıştır." diye kaydetti.

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Trakya'daki Ayçiçeği Tarlalarını Çayır Tırtılları İstila Etti, CHP'li Aygun Trakya'nın Doğal Afet Bölgesi İlan Edilmesi İçin Çağrı Yaptı Trakya'daki Ayçiçeği Tarlalarını Çayır Tırtılları İstila Etti, CHP'li Aygun Trakya'nın Doğal Afet Bölgesi İlan Edilmesi İçin Çağrı Yaptı TRAKYA'DA AYÇİÇEK TARLALARINI İSTİLA EDEN 'ÇAYIR TIRTILI' İLE DRONLU MÜCADELE TRAKYA'DA AYÇİÇEK TARLALARINI İSTİLA EDEN 'ÇAYIR TIRTILI' İLE DRONLU MÜCADELE
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçek tarlalarına 'çayır tırtılı' tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayçiçek tarlalarına "çayır tırtılı" tehdidi! Üç ilimizde korku yaratan istila kontrol altına alındı - Son Dakika
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