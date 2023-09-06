Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL - Son Dakika

Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL

Son Güncelleme: 06.09.2023 14:10

Aydın'ın Efeler ilçesinde, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem rekolte hem de fiyat yönünden üreticileri memnun eden biber, altın yılını yaşıyor. Biberin yüzleri güldürdüğünü söyleyen üretici Hüdaverdi Akgül, "Bu yıl biber iyi para yaptı. Şu anda kırmızı biberin kilosunu 20 TL'den satıyoruz, toptan olursa 18 TL'den veriyoruz. Yakında biberden bu kadar güzel para kazanmadık." dedi.

Ekolojik konumu ile birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, bu yıl biber üreticilerinin yüzü güldü. Hem rekolte hem de fiyat yönünden biber altın yılını yaşarken, mevsim şartlarının da iyi gitmesiyle biberin kilosu 20 TL'den alıcı buluyor.

Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL

KADINLAR 300, ERKEKLER 450 TL YEVMİYE ALIYOR

Sabahın erken saatlerinde yevmiyeciler ile tarlaya giren üreticiler, biberlerini hasat ederken, toplanan ürünleri satışa hazırlıyor. Biber tarlasında çalışmak isteyen yevmiyeciler ise kadınlarda 300, erkeklerde 450 TL olarak yevmiye parası kazanıyor.

Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL

"BİBERDEN BU KADAR GÜZEL PARA KAZANMADIK"

Armutlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan biber üreticisi Hüdaverdi Akgül, biberin bu yıl yüzleri güldürdüğünü ifade ederek "Allah bereket versin bu yıl biberin durumu iyiydi. Diğer mahsullerden zararlar ettik ama bu yıl biber iyi para yaptı. Şu anda kırmızı biberin kilosunu 20 TL'den satıyoruz, toptan olursa 18 TL'den veriyoruz. Yakında biberden bu kadar güzel para kazanmadık. Bir dönüm yerden yaklaşık 2-3 ton biber alınır. Yarı yarıya kazandırıyor. Yarısı masraf desen yarısı kazanıyor. Biber bu yıl altın çağını yaşıyor. Bu yıl biber iyiydi ama domatesi 2 lira 45 kuruştan verdik. Domates pazarda 10 TL ama bizde 2 lira 45 kuruş oldu salçalık olarak. Yani domatesten zarar ettik" dedi.

Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL
Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biber üreticileri altın yılını yaşıyor! Tarlada kilosu 20 TL - Son Dakika
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