Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı - Son Dakika
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Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı

31.07.2022 16:03
Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde taze incir sezonu başladı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde taze incir sezonu başladı. Dünyaca ünlü erkenci taze incirin başkenti olarak bilinen Buharken'te diğer bölgelere göre 2 hafta önce olgunlaşan taze incirin hasat edilmeye başlaması ilçeyi de hareketlendirdi. İhracat hazırlığı yapan üreticiler şimdi de taze incir festivali için gün sayıyor.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen taze incir sezonunun bereketli olmasını dileyen Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Dünyanın en kaliteli inciri olan Sarı Lop İncirinin en fazla yetiştiği ve en erken hasadının yapıldığı yer olan Buharkent'tir. Taze incirimiz, diğer bölgelere oranla iklim yapısı nedeniyle 2 hafta önce hasata hazır hale gelmektedir. Bu da üreticimizin iyi bir kazanç elde etmesine neden olmaktadır. Haliyle de taze incir bizim için çok önemlidir" dedi.

" Türkiye'de taze incirin üretiminin hasadının toptan ticaretinin yapıldığı tek noktayız"

Hasat anını görmek ve üreticiye sezonun bereketli olmasını dilemek amacıyla sık sık incir bahçelerine giden Başkan Erol, "Buharkent ve Aydın açıcından çok önemli olan ve büyük bir ekonomik değere sahip olan incir, bizim için farklı bir öneme sahiptir. Çünkü biz Buharkent olarak, Türkiye'de taze incirin üretiminin hasadının toptan ticaretinin yapıldığı tek noktayız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, İstanbul'da, Ankara'da taze incir görürseniz bilin ki o incir Buharkent İnciridir ve buradan gitmiştir. Taze incir üretiminde Buharkent başkenttir. Sezonda 25-30 bin ton civarında taze incir üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda siyah incir üretimi de Bursa'ya göre 15 gün önce hasada geldiği için bizim için bir avantajdır. Aynı zamanda da erkenci Sarı Lop incirimiz ile zaten bir markayız. Tüm bunlar bizi öne çıkartmaktadır. Çok güzel bir ilkim ve sezonumuz var. Bu sene de geçen seneki gibi bir sezon bekliyoruz. Şu an fiyatlar 35 TL'den başladık. Normal sezonunda 15 TL ortalamaya gelmesini bekliyoruz. Çiftçimizin kazanmasını ve emeğin in karşılığını almasını istiyoruz. Üreticimize sezonun bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Erol'dan festivale davet

Başkan Erol konuşmasının sonunda önümüzdeki 6-7 Ağustos 2022 tarihlerinde geleneksel hale gelen 16. Buharkent Belediyesi Kültür ve Sanat Şenliği, Taze İncir Festivali yapacaklarını ifade de ederek: "Taze incirimizi ve kültürümüzü tanıtmak açısından çok önemli olan bu festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz. İncirin ve eğlencenin tadını çıkaracağımız kortej halinde festival yürüyüşü ile başlayacak olan 16. Taze İncir Festivali'nin ilk gününde; taze incir yarışması, halk oyunları gösterilerinin ardından çok değerli ses sanatçımız Bedia Akartürk sahne alacak. Festivalin kinci gününde atıcılık ve yüzme yarışları, taze incir tatlıları yarışması, çeşitli sergiler ve son olarak günün sonundaki halk konserinde Kolpa ve Bilal Sonses bizlerle olacak" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Buharkent, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da taze incirde hasat sezonu başladı - Son Dakika
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