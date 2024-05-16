Ekonomi

Ayhan: " Türkiye'de hayvancıların yüzde 95'i ruhsatsız çalışıyor"

- Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan:

- "Ruhsat için başvurulduğunda karşımıza Büyük Ova Projesi çıkıyor"

- "Büyük Ova Kıyı Korum Alanı Projesi hayvancılığa engel olmamalı"

ANTALYA - Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Türkiye'de hayvancılık yapan üreticilerin işletmelerinin yüzde 95'inin ruhsatsız olduğunu söyledi. Ayhan, "Bizim üreticilerimiz ruhsatlı işletmeler yapmak istiyor ama Büyük Ova Koruma Alanı Projesi'nden dolayı üreticilerimiz ruhsat almakta çok büyük sıkıntı çekiyor" dedi.

Antalya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan, Türkiye'de hayvancılık, hayvancıların yaşadığı ruhsat sorunu ve Kurban Bayramı öncesi hayvan alımı hususunda dikkat edilmesi gereken özellikler hakkında konuştu. Başkan İlhan Ayhan, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen, "Büyük Ova Kıyı Koruma Alanı Projesi"nde hayvancılık yapan üreticilerin koruma alanında bir engel teşkil etmeyeceğini iddia etti.

Hayvancılık da tarıma dahil

Yerli üreticinin desteklenmesi yönünde çağrıda bulunan Başkan İlhan Ayhan, hayvancılık yapan işletmecilerin Tarım ve Orman Bakanlığı'na ruhsat için başvurduğunda "Büyük Ova Projesi"nin karşılarına çıktığını kaydetti. Ayhan, "Büyük Ova, tarımsal arazilerimizi korumak demek. Tarım arazilerimizin korunması gerekiyor ama hayvancılık da bir tarım ürünü olduğu için, bakanlıkta nedense yetki verilmiyor, izin verilmiyor. Büyük ova Türkiye genelinde var. Arkadaşlarımız, işletmelerine ruhsat almakta çok ciddi sıkıntı çekmektedir. Bizim ülkemizdeki üreticilerin işletmelerinin yüzde 95'i ruhsatsız. Bizim üreticilerimiz ruhsatlı işletmeler yapmak istiyor ama bakanlıktan izin alamadığı Büyük Ova Koruma Alanı Projesi'nden dolayı üreticilerimiz ruhsat almakta çok büyük sıkıntı çekiyor" diye konuştu.

Ruhsatlara onay çağrısı

Başkan İlhan Ayhan, hayvancılar dışında birçok işletmenin kolayca ruhsat alabildiğine dikkat çekerek, "Örneğin bir otel, lokanta, restoran faaliyete geçecek olsa ruhsat alımı bu kadar zor değildir. Büyük Ova Koruma Alanı Projesi ile ilgili acilen tarım ve hayvancılık yapılabilecek kişilerin ruhsatları, bakanlığımız tarafından onaylanması gerekmektedir. Koruma alanlarında, hayvancılığın yapılmasında bir sıkıntı olmadığını düşünmekteyim. Hayvancılık da bir tarım ürünü olduğu için, bunun ruhsatlandırılması gerekiyor, bu kapsamda bizlerin kolaylıkla izin alması gerekiyor. Ruhsat için, yedi tane resmi kuruldan yazı alıyoruz, biz ruhsatsız yapmak istemiyoruz ama tarım il müdürlüğü gelsin bizim yerimizi incelesin. Bir otel ruhsatı almak için belediyeye giderek iş halledebiliyorsa bizim de hayvan ahırların ruhsatlarını tarım ilçe müdürlüğüne, belediyeye giderek alabilmemiz gerekli. Maalesef ki, işletme ruhsatını almak çok ciddi şekilde sıkıntılar doğuruyor" dedi.

Tek çare yerli üretici

Hayvancılıkta geçmişe kıyasla birçok sorunun aşıldığına işaret eden İlhan Ayhan, hayvan ithalatının et fiyatının düşmesi konusunda çözüm olmadığını söyledi. Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılığın sürdürülebilmesi için para kazanmamız lazım. Geçtiğimiz yıllarda çok ciddi zarar ettik, hatta Ankara'ya yürüyoruz demiştik. Çünkü o günlerde zarar ederken feryadımızı kimseye duyuramamıştık, bugün gelmiş olduğumuz ortamda şu an da hayvancılık para kazanıyor ama bizim sıkıntılarımız bitmiyor. İşletmelerimizdeki girdi maliyetlerinin çok yüksek olması, beslemiş olduğumuz hayvanları bulmakta. Geçen sene 600 bin hayvan ithal edilmesine rağmen hala ateşin nabzı çözülmedi, ithalle hiçbir yere varamayacağımızı düşünüyorum. Daha önceki yıllarda da bunların denemesi oldu, bizim tek çaremizin yerli üretici olduğunu düşünüyorum."

Hayvan almak için, bayramı beklemeyin

Kurban bayramı öncesi vatandaşlara hayvan alımı öncesi dikkat etmesi gereken özellikler hakkında da konuşan İlhan Ayhan, tüketicilerin hayvanlarını bayram gününe bırakmaması yönünde uyarıda bulundu. Ayhan, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Kurban Bayramı yaklaşıyor, bütün üreticilerimiz hazırlıklarını yaptı. Satışlar başladı, çok fazla hayvanda sıkıntı çekilebileceğini düşünmüyorum. Herkes kurbanlığını bulabilir ama tüketicilerin de son zamanı beklememeleri, uygun gördükleri yerlerden çiftliklerden hayvanlarını bir an evvel almalarını dilerim. Son zamanı bekleyip de hayvan fiyatlarını düşecek diye bir düşünceye girenler varsa istedikleri hayvanları bulamazlar, belki fiyatlar daha da yüksek olabilir. Bir de istenilen sağlıklı hayvanları bulmakta sıkıntı çekebilirler. Dikkat etmesi gereken hususlar; büyükbaşta tüylerinin parlak olmasına, hayvanın sağlık durumuna, kulak gözünde burnu akıntı olmamasına dikkat ederek, hayvanlarını almasını tavsiye ederim."