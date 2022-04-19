Aylık 7 bin liraya çalışacak çoban bulamayan besiciler nöbet sistemi oluşturdular! - Son Dakika
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Aylık 7 bin liraya çalışacak çoban bulamayan besiciler nöbet sistemi oluşturdular!

19.04.2022 15:08

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde hayvancılık işiyle uğraşan besiciler, çoban sıkıntısı çekiyor. 6 ay için aylık 7 bin liraya küçükbaş güdecek çoban çıkmayınca besici aileler kendi aralarında sıraya girerek çobanlık yapmaya başladı.

Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaşlar, meralara çıkarılmaya başladı. İlçenin Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşanlar ise çoban bulamıyor. 6 ay süreyle aylık 7 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, çareyi nöbet sisteminde buldu. Besicilikle uğraşan aileler, kendi aralarında yaptıkları nöbet düzeniyle her gün 3 kişi olarak merada koyun sürüsünü güdüyor.

Aylık 7 bin liraya çoban bulamadılar, nöbet sistemine geçtiler

"İLÇEYE DIŞARDAN GELECEK ÇOBAN BEKLİYORUZ"

Köyde yaşayan 7 çocuk babası Enver Arslan (56), çoban bulamadıkları için başlattıkları yeni uygulamayı anlattı. Arslan, "Şu an zor durumdayız. Aylık 7 bin liraya çoban bulamıyoruz. Köylüler olarak kendi aramızda nöbetleşe hayvanlarımızı güdüyoruz. Şu an çobansız bir şekilde hayvanlarımızı günlük çobanlık yaparak meralara çıkarıyoruz. Önceki yılların çobanları bile bu yıl çalışmak istemiyor. İlçeye dışardan gelecek çoban bekliyoruz" dedi.

Aylık 7 bin liraya çoban bulamadılar, nöbet sistemine geçtiler

10-11 BİN LİRA ÜCRET İSTİYORLAR

Köyde besicilik yapan Serhat Kara ise 7 bin liradan fazla ücret vermediklerini belirtti. Kara, gelen çobanların 10- 11 bin lira ücret istediklerini söyleyerek, bu nedenle kendi koyunlarına kendilerinin baktığını söyledi.

Aylık 7 bin liraya çoban bulamadılar, nöbet sistemine geçtiler
Aylık 7 bin liraya çalışacak çoban bulamayan besiciler nöbet sistemi oluşturdular!
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Yüksekova, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Aylık 7 bin liraya çalışacak çoban bulamayan besiciler nöbet sistemi oluşturdular! - Son Dakika


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