Ayvalık zeytinyağında taklit uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık zeytinyağında taklit uyarısı

Ayvalık zeytinyağında taklit uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası, zeytinyağındaki sahteciliğe karşı tüketicileri coğrafi işaretli ürünleri seçmeye davet etti.

05.10.2024 14:19
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Ayvalık Ticaret Odası, Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesinde en fazla ürünün zeytinyağı olması nedeniyle sahteciliğe karşı tüketicilere uyarıda bulundu.

Oda Başkanı Ali Uçar, gazetecilere, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin 2 milyona yaklaşan zeytin ağacı varlığı, 300 yaş üzerinde 1 milyon 180 bin ve 600 yaş üzeri 61'i tescilli 81 anıt ağacıyla kaliteli zeytinyağı üretilen bir merkez olduğunu söyledi.

Uçar, zirai alanlarının yüzde 81,8'ini oluşturan 169 bin 262 dekar büyüklüğündeki zeytinliklerin, ilçede mazisinin asırlar öncesine uzanan zeytincilik faaliyetleri ve kültürüyle bu konuda Türkiye'yi de aşan üne ve öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Osmanlı'dan bu yana Ayvalık'ın "zeytinyağının başkenti" olarak kabul gördüğünü kaydeden Uçar, "Ayvalık, nefasetiyle dünya literatüründe yerini almıştır. Ayvalık Ticaret Odası, Türkiye'de sınıfında 2006 yılında ilk 'Ayvalık zeytinyağı' coğrafi işaretinin tescil sahibi olmuş ve yine sınıfında 2014 yılında ilk akredite zeytinyağı duyusal analiz laboratuvarına sahiptir. " dedi.

"Üreticinin ve işletmelerimizin emekleri çalınıyor"

Hasadın her yıl ekim ayında başladığını hatırlatarak, "Ayvalık" ibaresi olan her zeytinyağının "Ayvalık zeytinyağı" olmadığına dikkati çeken Uçar, ambalajında coğrafi işaret bulunan ürünlerin tercih edilmesi önerildi.

Bakanlığın yayınladığı listeye göre en fazla taklit-tağşiş yapılan ürünün zeytinyağı olduğuna değinen Uçar, şöyle devam etti:

"Taklit-tağşiş ve sahtecilik tüm gıda ürünlerinde olduğu gibi 'Ayvalık zeytinyağı'nda da büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Hasat sezonu yaklaşırken Bakanlığın yaptığı baskınlar ve açıkladığı tağşiş listeleri, bu konuyu bir kez daha gündeme taşıdı. Adı zaman zaman gündeme gelen bu gıda sahteciliği, taklit-tağşiş ürünler öncelikle üreticinin sonra da işletmelerimizin emeklerini çalmakta ve marka değerlerimize zarar vermektedir. Tüketicimiz muhakkak coğrafi işaretli ürünleri tercih etsin. Ayvalık Ticaret Odası, akredite analiz laboratuvarıyla hem kimyasal hem de duyusal olarak Türk Gıda Kodeksi'ne göre coğrafi işaretli zeytinyağlarını aşama aşama kontrol ve takip etmektedir. Coğrafi işaretli bu ürünler güvenli ürünlerdir. Biz bunları Ayvalık Ticaret Odası web sayfasında, sosyal medya platformlarında tüketicimize duyurmaktayız.

Zeytinyağını tadarak almakla ilgili küçük de olsa bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Tüketicimiz muhakkak bilindik yerlerden satın almalı. Adresleri belli olan, karşılarında muhatap buldukları markalaşmış yerlerin ürünlerini tercih etmelidirler. Tüketicimiz üzerinde herhangi bir şekilde markası olmayan, pet şişe içinde uygun saklama koşulları altında saklanmamış, organik adıyla yol kenarlarına ve pazar yerlerine satılan markasız ürünleri lütfen tercih etmesin."

Uçar, üründe tağşişin, daha ucuz olan bitkisel ve trans yağların zeytinyağıyla karıştırılarak "sızma zeytinyağı" veya farklı adlarla satılması olduğunu belirtti.

Sahte ürünlerin ise zeytinyağı aromalarının farklı kimyasal maddeler, aroma ve renklendiricilerle karıştırılıp zeytinyağı görüntüsü verilerek kapalı ambalajlarda piyasaya sürülmesi olduğunu bildiren Uçar, taklitlerin çoğunlukla "Ayvalık" adı kullanılarak satıldığını vurguladı.

Tüketiciyi kandıran ve sağlığıyla oynanan sahte ürünlerin daha çok sosyal medyada ve online ticaret sitelerinde satıldığını anlatan Uçar, öncelikle merdiven altı olarak tabir edilen bu ürünlerin satışlarının engellenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık zeytinyağında taklit uyarısı - Son Dakika

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